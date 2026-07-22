Україна стрімко втрачає населення: на одну дитину в країні припадає вже чотири смерті

За перше півріччя 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, тоді як зареєстрували 259 853 смерті. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні п'ять років, а смертність нині вчетверо перевищує народжуваність.

Про це повідомили в “Опендатабот” із посиланням на дані Міністерства юстиції.

У порівнянні з першим півріччям 2025 року кількість новонароджених скоротилася на 16%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом до початку повномасштабної війни — майже вдвічі. У середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч дітей, тоді як десять років тому цей показник становив близько 32 тисяч.

Традиційно найменше дітей народжується у прифронтових регіонах. У Донецькій області народжуваність скоротилася утричі, у Запорізькій — на 23%. Водночас спад зафіксували і в умовно безпечних областях: на Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині він сягнув 20%.

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Кількість новонароджених в Україні Фото: Опендатабот

Найбільше новонароджених зареєстрували в Києві — 8 352 дитини, тобто кожен дев'ятий малюк в Україні. Друге місце посіла Львівська область із 6 617 народженнями, далі — Дніпропетровська область (5 611) та Одеська область (5 450).

За шість місяців 2026 року в Україні також зареєстрували 259 853 смерті, що на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше померлих зафіксували в Дніпропетровській області — 28 386 випадків, а найбільше зростання смертності відбулося у Києві — на 11%, до 20 121 випадку.

Кількість померлих в Україні Фото: Опендатабот

Найгірше співвідношення народжуваності та смертності спостерігається у прифронтових регіонах: на Донеччині на одного новонародженого припадає 19 померлих, на Херсонщині — 14, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині — шість. Найкраща ситуація, за даними дослідження, склалася на Рівненщині, Волині та Закарпатті, де на одного новонародженого припадає двоє померлих.

Нагадаємо, раніше Україна опинилася серед країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі. За даними Visual Capitalist із посиланням на прогноз ООН World Population Prospects 2024, у країні на одну жінку припадає близько однієї дитини — це більш ніж удвічі менше за рівень, необхідний для відтворення населення.

Дослідники зазначали, що демографічну кризу в Україні поглиблюють повномасштабна війна, масова еміграція та втрати на фронті. Водночас експерт із демографії та трудової міграції Василь Воскобойник повідомляв, що країна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення, адже смертність уже тривалий час суттєво перевищує народжуваність. За його словами, у 2025 році в Україні народилися близько 168,7 тисячі дітей, тоді як кількість смертей перевищила 485 тисяч.

Раніше Фокус писав, що для збереження чисельності населення кожна українка має народжувати щонайменше двох дітей. Наразі ж на 10 жінок припадає лише близько шести дітей, тоді як для стабільного відтворення населення цей показник має становити щонайменше 22.