До 170 тысяч гривен: в Раде хотят повысить штрафы за российскую музыку

Рестораны и кафе будут подвергаться более строгим штрафам за воспроизведение российской музыки. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Речь идет об ограничении использования языка страны-агрессора при исполнении и воспроизведении музыкальных произведений в сфере обслуживания потребителей (№ 15430). За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 17 тысяч гривен. В настоящее время законопроект направлен в комитет на рассмотрение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом "О культуре" запрещены публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация и публичное воспроизведение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с государством-агрессором.

В то же время действующее законодательство не предусматривает специального механизма государственного контроля и ответственности субъектов хозяйствования за использование музыкального сопровождения на языке государства-агрессора при обслуживании потребителей.

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"На практике к нарушителям применяется статья 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере от 17 до 170 гривен. Это взыскание носит символический характер и не выполняет ни превентивной, ни карательной функции", — говорится в пояснительной записке.

Так, отмечают авторы законопроекта, наличие запрета без эффективного механизма его обеспечения приводит к неодинаковой практике реагирования, а главное — к систематическому повторению нарушений.

Предлагается принять, что исполнение и/или воспроизведение в ходе обслуживания потребителей песен, других музыкальных произведений с текстом, а также фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащих их зафиксированное исполнение, относится к такому обслуживанию и осуществляется на государственном языке или любом другом языке, кроме государственного (официального) языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором (государством-оккупантом).

При этом уточняется, что правило об индивидуальном обслуживании клиента на его просьбу на другом языке не будет распространяться на музыкальное сопровождение.

Кроме того, законопроектом вводится специальный порядок наложения штрафов за нарушение требований, касающихся такого исполнения и/или воспроизведения музыкальных произведений при обслуживании потребителей.

Протокол об этом составляется уполномоченным по защите государственного языка или его представителем без предварительного предупреждения и требования об устранении нарушения.

В прогнозах отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать:

укреплению информационной и культурной безопасности Украины;

защите украинского информационного, культурного и языкового пространства от деструктивного воздействия государства-агрессора;

устранению пробелов в правовом регулировании использования музыкального сопровождения в сфере обслуживания потребителей;

внедрению эффективного механизма государственного контроля и ответственности за нарушение установленных законодательством требований.

Штрафы за исполнение российских песен в заведениях — о каких суммах идет речь

за первое нарушение налагается штраф в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. гривен);

за повторное в течение года нарушение — от 1 тыс. до 5 тыс. (от 17 тыс. до 85 тыс. грн);

за третье и каждое последующее в течение года нарушение — от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн).

Законопроектом также увеличивается с 300–400 (с 5 тыс. 100 – 6 тыс. 800 грн) до 500–1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (до 8 тыс. 500 – 17 тыс. грн) размер штрафа за повторное в течение года нарушение других требований статьи о государственном языке в сфере обслуживания потребителей Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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