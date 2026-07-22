До 170 тисяч грн: в Раді хочуть підвищити штрафи за російську музику

Ресторани і кафе жорсткіше штрафуватимуть за російську музику. Про це сказано у законопроєкті про внесення змін до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Йдеться про обмеження використання мови держави-агресора під час виконання та відтворення музичних творів у сфері обслуговування споживачів (№15430). За перше порушення встановлюється штраф розміром до 17 тисяч гривень. Нині законопроєкт відправлено до Комітету на розгляд.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що Законом "Про культуру" заборонено публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію та публічне сповіщення музичних творів, фонограм, відеограм і музичних кліпів, пов'язаних із державою-агресором.

Водночас чинне законодавство не містить спеціального механізму державного контролю та відповідальності суб'єктів господарювання за використання музичного супроводу мовою держави-агресора під час обслуговування споживачів.

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"На практиці до порушників застосовується стаття 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф від 17 до 170 гривень. Це стягнення носить символічний характер і не виконує ні запобіжної, ні каральної функції", — сказано у пояснювальній записці.

Так, вказують автори законопроєкту, наявність заборони без дієвого механізму її забезпечення призводить до неоднакової практики реагування, а головне, до систематичного повторення порушень.

Пропонується ухвалити, що виконання та/або відтворення під час обслуговування споживачів пісень, інших музичних творів з текстом, а також фонограм, відеограм і музичних кліпів, що містять їх зафіксоване виконання, належить до такого обслуговування та здійснюється державною мовою або будь-якою іншою мовою, крім державної (офіційної) мови держави, визнаної ВР державою-агресором (державою-окупантом).

Одночасно уточнюється, що правило про персональне обслуговування клієнта на його прохання іншою мовою не стосуватиметься музичного супроводу.

Також законопроєктом запроваджується спеціальний порядок накладення штрафів за порушення вимог щодо такого виконання та/або відтворення музичних творів під час обслуговування споживачів.

Протокол про це складається Уповноваженим із захисту державної мови або його представником без попереднього оголошення попередження та вимоги про усунення порушення.

А прогнозах зазначається, що прийняття законопроєкту сприятиме:

зміцненню інформаційної та культурної безпеки України;

захисту українського інформаційного, культурного та мовного простору від деструктивного впливу держави-агресора;

усуненню прогалини у правовому регулюванні використання музичного супроводу у сфері обслуговування споживачів;

запровадженню ефективного механізму державного контролю та відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог.

Штрафи за російські пісні в закладах – про які суми йдеться

за перше порушення встановлюється штраф у розмірі від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. гривень);

за повторне протягом року порушення - від 1 тис. до 5 тис. (від 17 тис. до 85 тис. грн);

за третє та кожне наступне протягом року порушення - від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 тис. до 170 тис грн).

Законопроєктом також підвищується з 300-400 (з 5 тис. 100 - 6 тис. 800 грн) до 500-1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 8 тис. 500 - 17 тис. грн) розмір штрафу за повторне протягом року порушення інших вимог статті щодо державної мови у сфері обслуговування споживачів Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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