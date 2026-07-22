Трое детей были в соседней комнате: в Киеве взорвался робот-пылесос, — соцсети (фото)
В три часа ночи в одной из киевских квартир прогремел взрыв. Внимание на историю соцсети обратили только сегодня.
Как оказалось, взорвался бытовой робот-пылесос, который стоял на базе, рассказал в Threads пользователь под ником li_tech_service.
Когда это случилось, дома была вся семья. В соседней комнате спали трое детей, а родители проснулись от запаха горелого пластика. От более трагических последствий семью спас датчик дыма.
"Большинство живет за правилом: "Убирает — значит безопасен". Это смертельная ошибка. Литий не умирает тихо. Внутри старой банки неделями растут микрозамыкания. Никаких симптомов. А потом — вспышка 600°C в секунду", — говорится в публикации.
Автор также назвал первые признаки того, что с роботом-пылесосом не все в порядке, если он:
- стал "вялым", пропускает комнаты или садится втрое быстрее;
- корпус или крышка батарейного отсека хоть чуть-чуть деформировались;
- во время зарядки появился едва заметный сладковатый запах (это утечка электролита).
Топикстартер предупреждает, что нельзя постоянно держать на зарядке электроприборы вроде шуруповерта, электросамоката, пылесоса и других.
В одной из последующих публикаций он добавил, что литий после взрыва горит без огня, а вода его не гасит.
Напомним, в Киеве возле метро "Бориспольская" прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что женщина предупредила об опасности литий-ионных батарей.