Трое детей были в соседней комнате: в Киеве взорвался робот-пылесос, — соцсети (фото)

В три часа ночи в одной из киевских квартир прогремел взрыв. Внимание на историю соцсети обратили только сегодня.

Как оказалось, взорвался бытовой робот-пылесос, который стоял на базе, рассказал в Threads пользователь под ником li_tech_service.

Когда это случилось, дома была вся семья. В соседней комнате спали трое детей, а родители проснулись от запаха горелого пластика. От более трагических последствий семью спас датчик дыма.

"Большинство живет за правилом: "Убирает — значит безопасен". Это смертельная ошибка. Литий не умирает тихо. Внутри старой банки неделями растут микрозамыкания. Никаких симптомов. А потом — вспышка 600°C в секунду", — говорится в публикации.

Фото: Threads

Автор также назвал первые признаки того, что с роботом-пылесосом не все в порядке, если он:

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стал "вялым", пропускает комнаты или садится втрое быстрее;

корпус или крышка батарейного отсека хоть чуть-чуть деформировались;

во время зарядки появился едва заметный сладковатый запах (это утечка электролита).

Топикстартер предупреждает, что нельзя постоянно держать на зарядке электроприборы вроде шуруповерта, электросамоката, пылесоса и других.

В одной из последующих публикаций он добавил, что литий после взрыва горит без огня, а вода его не гасит.

Напомним, в Киеве возле метро "Бориспольская" прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что женщина предупредила об опасности литий-ионных батарей.