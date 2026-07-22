В Киеве возле станции метро произошел взрыв: первые детали

В Киеве возле метро "Бориспольская" прогремел взрыв.

Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили разорванные части боеприпаса, сообщает "Суспільне" со ссылкой на столичную полицию.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Представитель полиции Киева Мирослава Попова сказала журналистам, что расследованием этого инцидента в дальнейшем будет заниматься Служба безопасности.

Напомним, 8 июля В Киеве после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв.

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