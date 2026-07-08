В Киеве после отбоя воздушной тревоги прогремел взрыв: Кличко объяснил причину

В полдень 8 июля после отбоя воздушной тревоги жители столицы услышали взрыв.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв. По его информации, в Деснянском районе столицы вражеский дрон упал и взорвался неподалеку от газораспределительной станции.

На место выехали все экстренные службы. Уже известно о двух пострадавших, которых госпитализировали.

8 июля Россия продолжила ракетный террор украинской столицы, нанеся удары по Святошинскому и Деснянскому районам города и разрушив склады, в том числе и американской табачной компании.

На данный момент известно об одной погибшей женщине и двоих раненых мужчинах. Ночью жители столицы услышали три-четыре громких взрыва, прогремевших до объявления тревоги. Местные группы в соцсетях опубликовали размытые фото с кадрами пожара, а власти подтвердили российский удар.

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В частности, глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что произошел ракетная баллистическая атака.

Ракетный террор столицы усиливается на фоне заявлений о нехватке антибаллистики для борьбы с атаками. Так, во время массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты. Главной причиной стал дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Тем временем экс-министр зарубежных дел Дмитрий Кулеба рекомендует жителям городов, которые массированно обстреливаются, переехать на время в более спокойные места.