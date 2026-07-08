У Києві після скасування повітряної тривоги пролунав вибух: Кличко пояснив причину

Опівдні 8 липня, після скасування повітряної тривоги, мешканці столиці почули вибух.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух. За його інформацією, у Деснянському районі столиці ворожий дрон впав і вибухнув неподалік від газорозподільної станції.

На місце події виїхали всі екстрені служби. Вже відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували.

8 липня Росія продовжила ракетний терор проти української столиці, завдавши ударів по Святошинському та Деснянському районах міста та зруйнувавши склади, зокрема й американської тютюнової компанії.

Наразі відомо про одну загиблу жінку та двох поранених чоловіків. Вночі мешканці столиці почули три-чотири гучні вибухи, що пролунали ще до оголошення тривоги. Місцеві групи в соцмережах опублікували розмиті фото з кадрами пожежі, а влада підтвердила російський удар.

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Зокрема, голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що стався ракетний балістичний удар.

Ракетний терор у столиці посилюється на тлі заяв про нестачу засобів протидії балістичним ракетам для боротьби з атаками. Так, під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети. Головною причиною став дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Тим часом екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рекомендує мешканцям міст, які піддаються масовим обстрілам, тимчасово переїхати в спокійніші місця.