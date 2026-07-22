У Києві біля станції метро стався вибух: перші подробиці

У Києві біля станції метро "Бориспільська" пролунав вибух.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, виявили розірвані частини боєприпасу, повідомляє "Суспільне" з посиланням на столичну поліцію.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Представниця київської поліції Мирослава Попова повідомила журналістам, що розслідуванням цього інциденту надалі займатиметься Служба безпеки.

Нагадаємо, 8 липня У Києві після скасування повітряної тривоги пролунав вибух.

Також ми повідомляли, що в Туреччині на жвавому пляжі знайшли дрон із боєприпасами.