Україна
У Києві біля станції метро стався вибух: перші подробиці
У Києві біля станції метро "Бориспільська" пролунав вибух.
Вибухотехніки, які прибули на місце події, виявили розірвані частини боєприпасу, повідомляє "Суспільне" з посиланням на столичну поліцію.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Представниця київської поліції Мирослава Попова повідомила журналістам, що розслідуванням цього інциденту надалі займатиметься Служба безпеки.
Нагадаємо, 8 липня У Києві після скасування повітряної тривоги пролунав вибух.
Також ми повідомляли, що в Туреччині на жвавому пляжі знайшли дрон із боєприпасами.