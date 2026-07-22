Троє дітей були у сусідній кімнаті: у Києві вибухнув робот-пилосос, — соцмережі (фото)

Кілька днів тому о третій годині ночі в одній із київських квартир пролунав вибух. Увагу на історію соцмережі звернули тільки сьогодні.

Як з’ясувалося, вибухнув побутовий робот-пилосос, що стояв на базі, — повідомив у Threads користувач під ніком li_tech_service.

Коли це сталося, вдома була вся родина. У сусідній кімнаті спали троє дітей, а батьки прокинулися від запаху горілого пластику. Від більш трагічних наслідків родину врятував датчик диму.

"Більшість дотримується правила: „Не випромінює — значить, безпечно“. Це фатальна помилка. Літій не згасає тихо. Усередині старої банки тижнями наростають мікрозамикання. Жодних симптомів. А потім — спалах 600 °C за секунду", — йдеться у публікації.

Фото: Threads

Автор також назвав перші ознаки того, що з роботом-пилососом не все гаразд, якщо він:

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став "млявим", пропускає кімнати або розряджається втричі швидше;

корпус або кришка батарейного відсіку хоч трохи деформувалися;

під час заряджання з’явився ледь помітний солодкуватий запах (це витік електроліту).

Топікстартер попереджає, що не можна постійно тримати на зарядці такі електроприлади, як шуруповерт, електросамокат, пилосос та інше.

В одній із наступних публікацій він додав, що літій після вибуху горить без полум’я, а вода його не гасить.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Бориспільська" пролунав вибух. Постраждалих не було.

Також ми писали, що жінка попередила про небезпеку літій-іонних акумуляторів.