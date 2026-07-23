Жара возвращается в Украину: по прогнозу синоптика в конце июля температура снова повысится

В Украине уже со следующей недели начнет возвращаться летняя жара. О постепенном повышении температуры сообщила синоптик Наталья Диденко.

Об этом говорится в её публикации в Facebook.

По её словам, в ближайшие дни в Украине ещё сохранится комфортная погода без сильной жары, однако уже в начале следующей недели температура начнёт расти.

"В начале августа порадуются и любители жары", — отметила она.

В то же время, по данным Ventusky, потепление станет ощутимым уже в конце июля. Сервис прогнозирует повышение температуры до +30...+34 градусов, а с началом августа жара усилится. В частности, прогноз на 5 августа показывает температуру от +32 до +38 градусов по всей Украине.

Карта прогноза Укргидрометцентра на 27 июля Фото: Скриншот

Согласно прогнозу AccuWeather, в период с 27 июля по 2 августа в большинстве областных центров также ожидается возвращение летней жары. В Киеве после кратковременного похолодания в конце июля температура вновь поднимется до +28...+29 градусов. Во Львове прогнозируют +28...+30 градусов, хотя местами возможны грозы. В Одессе дневная температура будет держаться на уровне +26...+30 градусов, а жару периодически будут сопровождать кратковременные дожди.

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Прогнозы указывают на постепенное возвращение жаркой погоды в Украину уже с конца июля, хотя в отдельных регионах она будет сопровождаться локальными ливнями и грозами.

Напомним, 8 июля сильная непогода обрушилась сразу на несколько регионов Украины. Из-за проливных дождей местами за считанные минуты выпала месячная норма осадков.

Кроме того, ранее Укргидрометцентр предупреждал о грозах в Киеве и Киевской области 11 июля. Синоптики объявили желтый уровень опасности.