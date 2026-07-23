Спека повертається в Україну: за прогнозом синоптика наприкінці липня температура знову зросте

В Україні вже з наступного тижня почне повертатися літня спека. Про поступове підвищення температури повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Про це йдеться у її публікації у Facebook.

За її словами, найближчими днями в Україні ще утримається комфортна погода без сильної спеки, однак уже на початку наступного тижня температура почне зростати.

"На початку серпня ще й любителі спеки порадуються", — зазначила вона.

Водночас, за даними Ventusky, потепління стане відчутним уже наприкінці липня. Сервіс прогнозує підвищення температури до +30...+34 градусів, а з початком серпня спека посилиться. Зокрема, прогноз на 5 серпня показує температуру від +32 до +38 градусів по всій Україні.

Карта прогнозу Укргідрометцентру на 27 липня Фото: Скриншот

За прогнозом AccuWeather, у період із 27 липня до 2 серпня більшість обласних центрів також очікує повернення літнього тепла. У Києві після короткого похолодання наприкінці липня температура знову підніметься до +28...+29 градусів. У Львові прогнозують +28...+30 градусів, хоча місцями можливі грози. В Одесі денна температура триматиметься на рівні +26...+30 градусів, а спеку періодично супроводжуватимуть короткочасні дощі.

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Прогнози вказують на поступове повернення спекотної погоди в Україні вже з кінця липня, хоча в окремих регіонах вона поєднуватиметься з локальними зливами та грозами.

Нагадаємо, 8 липня сильна негода накрила одразу кілька регіонів України. Через потужні зливи місцями за лічені хвилини випала місячна норма опадів.

Також раніше Укргідрометцентр попереджав про грози в Києві та Київській області 11 липня. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.