Запах гари в Одессе не исчезает уже четвертые сутки: в ГСЧС назвали причину

Одессу уже четвертые сутки окутывает дым из-за пожара на орошаемых полях, который перешел в сложную фазу тления. В ГСЧС рассказали, почему так сложно потушить огонь.

Как сообщили на странице Одесской городской военной администрации в Telegram, запах гари и задымление, которые в последние дни ощущают жители и гости Одессы, связаны с масштабным пожаром экосистемы на орошаемых полях. Сотрудники чрезвычайных служб работают на месте уже четвертые сутки.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области пояснили, что сначала огонь охватил сухую траву и камыш, однако впоследствии пожар перешел в гораздо более сложную фазу — начала тлеть болотная и водная растительность. Именно из-за этого над городом висит густой дым, а запах гари ощущается в разных районах Одессы. По словам спасателей, тление во влажной среде очень трудно потушить, поэтому ликвидация пожара занимает значительно больше времени.

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Одессу уже четвертые сутки окутывает дым из-за пожара на орошаемых полях, который перешел в сложную фазу тления. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что тушение ведётся в чрезвычайно сложных условиях. Из-за заболоченной местности пожарная техника не может добраться до большинства очагов возгорания, поэтому спасателям приходится буквально прокладывать себе путь пешком. Они уже вручную растянули более километра пожарных рукавов через болото, чтобы обеспечить подачу воды непосредственно к местам тления.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на месте развернули насосную станцию, подключенную к ближайшему водоему. Одновременно с воздуха территорию обследуют беспилотники, которые помогают выявлять скрытые очаги тления там, куда не может проехать специальная техника.

Как отметили спасатели, ситуацию осложняют не только сложный рельеф, постоянный дождь и темное время суток. Работы приходится проводить в условиях регулярных воздушных тревог и постоянной угрозы новых российских атак. Кроме того, подразделения ГСЧС параллельно привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов, поэтому нагрузка на личный состав остается чрезвычайно высокой.

Несмотря на все трудности, в ГСЧС заверили, что пожар находится под контролем. Спасатели продолжают работать круглосуточно и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее полностью ликвидировать возгорание и избавить Одессу от задымления.

Стоит отметить, что, по данным сервиса мониторинга качества воздуха SaveEcoBot, по состоянию на 15:00 23 июля в Одессе был зафиксирован хороший уровень качества воздуха. Индекс AQI составил 12, что свидетельствует о минимальном воздействии загрязнения на здоровье людей. То есть, несмотря на запах гари и задымление, показатели качества воздуха пока остаются в пределах нормы.

Напомним, что утром 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень с грозой, из-за которого были затоплены ряд улиц, в частности Балковская, а в отдельных районах города временно ограничили или приостановили движение транспорта. К ликвидации последствий непогоды были привлечены десятки единиц спецтехники и коммунальные службы, а в некоторых частях города также фиксировались перебои с электроснабжением.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Чернобыльской зоне отчуждения вновь вспыхнул пожар на лесной подстилке, однако спасателям удалось локализовать возгорание на площади в один гектар