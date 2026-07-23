Запах гару в Одесі не зникає вже четверту добу: у ДСНС назвали причину

Одесу вже четверту добу огортає дим через пожежу на полях зрошення, яка перейшла у складну фазу тління. У ДСНС розповіли, чому загасити вогонь так важко.

Як повідомили на сторінці Одеської міської військової адміністрації у Telegram, запах гару та задимлення, які останніми днями відчувають жителі й гості Одеси, пов'язані з масштабною пожежею екосистеми на полях зрошення. Надзвичайники працюють на місці вже четверту добу.

У Головному управлінні ДСНС України в Одеській області пояснили, що спочатку вогонь охопив суху траву та очерет, однак згодом пожежа перейшла у значно складнішу фазу — почала тліти болотяно-водна рослинність. Саме через це над містом тримається густий дим, а запах гару відчувається у різних районах Одеси. За словами рятувальників, тління у вологому середовищі дуже важко загасити, тому ліквідація пожежі займає значно більше часу.

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Одесу вже четверту добу огортає дим через пожежу на полях зрошення, яка перейшла у складну фазу тління. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що гасіння відбувається у надзвичайно складних умовах. Через заболочену місцевість пожежна техніка не може дістатися до більшості осередків займання, тому рятувальникам доводиться буквально прокладати собі шлях пішки. Вони вже вручну розтягнули понад кілометр пожежних рукавів через болото, щоб забезпечити подачу води безпосередньо до місць тління.

Щоб підтримувати безперервне водопостачання, на місці розгорнули насосну станцію, яку під'єднали до найближчої водойми. Одночасно з повітря територію обстежують безпілотники, які допомагають виявляти приховані осередки тління там, куди не може проїхати спеціальна техніка.

Як наголосили рятувальники, ситуацію ускладнюють не лише складний рельєф, постійний дощ і темна пора доби. Роботи доводиться проводити в умовах регулярних повітряних тривог та постійної загрози нових російських атак. Крім того, підрозділи ДСНС паралельно залучають до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, тому навантаження на особовий склад залишається надзвичайно високим.

Попри всі труднощі, у ДСНС запевнили, що пожежа перебуває під контролем. Рятувальники продовжують працювати цілодобово й роблять усе можливе, щоб якомога швидше повністю ліквідувати займання та позбавити Одесу від задимлення.

Варто зауважити, що, за даними сервісу моніторингу якості повітря SaveEcoBot, станом на 15:00 23 липня в Одесі зафіксували добрий рівень якості повітря. Індекс AQI становив 12, що свідчить про мінімальний вплив забруднення на здоров'я людей. Тобто, попри запах гару та задимлення, показники якості повітря наразі залишаються в межах норми.

Нагадаємо, що вранці 22 липня Одесу накрила сильна злива з грозою, через яку підтопило низку вулиць, зокрема Балківську, а в окремих районах міста тимчасово обмежили або призупинили рух транспорту. До ліквідації наслідків негоди залучили десятки одиниць спецтехніки та комунальні служби, а в частині міста також фіксували перебої з електропостачанням.

Також Фокус писав, що у Чорнобильській зоні відчуження знову спалахнула пожежа на лісовій підстилці, однак рятувальникам вдалося локалізувати займання на площі одного гектара