Обыски в компании "Vyriy Industries": производителю дронов вернули 32 млн грн, изъятые ГБР

Пресс-служба компании разослала сообщение, в котором говорится, что Печерский районный суд Киева 22 июля отказал Государственному бюро расследований в наложении ареста на сумму свыше 32 миллионов гривен, которые были изъяты в ходе обысков в компании-производителе дронов Vyriy Industries 7 июля.

Пресс-служба Vyriy Industries сообщила "Фокусу", что в ходе судебного разбирательства адвокаты компании представили письменные возражения и документы, подтверждающие законное происхождение и назначение изъятых средств — на выплату заработной платы сотрудникам.

Суд установил, что эти средства не имеют отношения к уголовному делу, и отказал в их аресте. После вступления решения в силу компании были возвращены все 32 141 310 гривен.

Генеральный директор Vyriy Industries Алексей Бабенко заявил, что с самого начала компания была уверена в своей правовой позиции и открыто заявляла, что изъятые средства являются законными.

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"Мы не изменили свою оценку событий первого дня. Но мы также видим, что в дальнейшем правоохранительные органы начали действовать в рамках закона. Для меня это очень важный сигнал. Это означает, что в Украине работает гражданское общество: когда люди открыто говорят о проблеме, государство готово прислушиваться и исправлять свои действия. Именно это отличает нас от России", — отметил Бабенко.

Однако после обысков, добавил Бабенко, компания была вынуждена провести масштабную релокацию производственных и административных мощностей, "чтобы обеспечить безопасность сотрудников, не допустить раскрытия местоположения производственных объектов и обеспечить непрерывность работы".

Однако эти препятствия и изъятие средств не помешали компании продолжить свою работу.

"Компания не прекращала работу ни на один день. Vyriy Industries продолжала выполнять государственные контракты, ежедневно отгружать тысячи беспилотных систем для Сил обороны Украины и снабжать ими более 200 воинских подразделений", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время компания продолжает работать в штатном режиме, выполнять свои государственные контракты и обеспечивать украинских военных беспилотными системами.

Напомним, 7 июля Государственное бюро расследований провело обыски у владельца компании Vyriy Industries и акционера издания "Бабель" Алексея Бабенко. Его подозревают в завышении цен на дроны.

Впоследствии Алексей Бабенко сообщил, что обыски проводились более чем в 40 местах по всей Украине, в том числе в самой компании и у родственников её владельца.