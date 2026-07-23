Обшуки у Vyriy Industries: виробнику дронів повернули 32 млн грн, які вилучило ДБР

Пресслужба компанії розіслала повідомлення в якому сказано, що Печерський районний суд Києва 22 липня відмовив Державному бюро розслідувань у накладенні арешту на понад 32 мільйони гривень, які вилучили під час обшуків у компанії-виробника дронів Vyriy Industries 7 липня.

Пресслужба Vyriy Industries повідомила Фокусу, що під час судового розгляду адвокати компанії надали письмові заперечення та документи, які підтверджували законне походження і призначення вилучених коштів — на зарплати працівникам.

Суд встановив, що ці кошти не мають стосунку до кримінального провадження та відмовив у їх арешті. Після набрання рішенням чинності кошти були повернуті компанії всі 32 141 310 гривень.

CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко заявив, що від самого початку компанія була впевнена у своїй правовій позиції та відкрито заявляла, що вилучені кошти є законними.

"Ми не змінили своєї оцінки подій першого дня. Але ми також бачимо, що надалі правоохоронні органи почали діяти в межах закону. Для мене це дуже важливий сигнал. Це означає, що в Україні працює громадянське суспільство: коли люди відкрито говорять про проблему, держава готова чути й виправляти свої дії. Саме це відрізняє нас від Росії", — зазначив Бабенко.

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Проте після обшуків, додав Бабенко, компанія була змушена провести масштабну релокацію виробничих і адміністративних потужностей, "щоб убезпечити працівників, не допустити розкриття виробничих локацій та забезпечити безперервність роботи".

Проте ці перешкоди та вилучення коштів не завадили компанії продовжувати свою роботу.

"Компанія не зупинила роботу ні на день. Vyriy Industries продовжувала виконувати державні контракти, щодня відвантажувати тисячі безпілотних систем для Сил оборони України та забезпечувати ними понад 200 військових підрозділів", — сказано у пресрелізі.

Нині компанія продовжує працювати у штатному режимі, виконувати свої державні контракти та забезпечувати українських військових безпілотними системами.

Нагадаємо, 7 липня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до власника компанії Vyriy Industries і акціонера видання "Бабель" Олексія Бабенка. Його підозрюють у завищенні цін на дрони.

Згодом Олексій Бабенко повідомив, що обшуки проводили на більш ніж 40 локаціях по Україні, зокрема у самій компанії та родичів її власника.