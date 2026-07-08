Обшуки ДБР у виробника дронів VYRIY INDUSTRIES: слідчі дії відбулися на більш ніж 40 локаціях, — Бабенко

У вівторок, 7 липня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES та акціонера видання "Бабель" Олексія Бабенка. Йшлося про можливе завищення цін на дрони та фіктивні договори.

Обшуки за цією справою загалом відбулися на більш ніж 40 локаціях по Україні, зокрема у самій компанії та родичів її власника. Про це розповів сам Олексій Бабенко під час пресконференції, яку відвідав Фокус.

Бабенко про обшуки

Власник VYRIY INDUSTRIES, що під час обшуків на десятках локацій правоохоронці вилучили документи компанії, ФОПів, а також особисті телефони та особисті кошти Бабенка (приблизно 10 тисяч доларів). При цьому, за його словами, жодної ухвали суду щодо обшуків не було і вони проходили як "невідкладні дії".

"Всі думають, що ми обвинувачувані. Але ні, ми свідки. Прийшли без ухвал суду, тобто не було жодної ухвали суду про обшуки. Це просто обшуки в межах досудового розслідування, невідкладні дії", — пояснив Бабенко.

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Під час обшуків правоохоронцям вдалося знайти в офісі VYRIY INDUSTRIES також 40 мільйонів гривень готівкою. За словами Бабенка, ці кошти були призначені для зарплати працівникам. Компанія їх виплачує готівкою "з міркувань безпеки", і знайдені гроші були абсолютно легальними: Бабенко каже, що ДБР отримало необхідні документи, які це підтверджують.

Претензії щодо завищеної ціни на дрони

Головна претензія, висунута з боку слідства під час обшуків, стосувалася завищеної ціни на дрони "Вирію". У публікації ДБР йшлося, що упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд гривень.

Під час пресконференції Бабенко навів деякі дані щодо вартості FPV-дронів компнаії. За його словами, вона орієнтовно на 20% нижча, аніж диктує ринок. Наприклад, середня ціна 10-дюймового дрона VYRIY скаладє 16 314 гривень, тоді як у конкурентів це 21 967 гривень.

Що стосується ФОПів, серед яких були майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо, то вони є виробниками компонентів для дронів.

Основні версії причин обшуків

Бабенко також відкинув інформацію про те, що штурмовий полк "Скеля", про катування і смерті в якому видання "Бабель" випустило розслідування, можуть бути причетними до обшуків 7 липня. Він вважає, що обшуки мають ознаки "умисного наїзду" і що хтось міг намагатися "просунути свої дрібні інтереси".

"Ні з ким, окрім як росіян, нам воювати не хочеться", — зауважив Бабенко, коментуючи це питання.

Також власник VYRIY INDUSTRIES додав, що обшуки вплинуть на роботу компанії. Однак вони не мають вплинути на кількість відвантажених безпілотників. Компанія планує змінити політику безпеки.

Нагадаємо, 7 липня видання "Бабель" повідомило про обшуки ДБР в Олексія Бабенка, а також писало, що після публікації розслідування про катування в полку "Скеля" в соцмережах почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора.

Раніше ДБР почало розслідування щодо неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".