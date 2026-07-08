Обыски ГБР у производителя дронов VYRIY INDUSTRIES: следственные действия прошли более чем в 40 местах, — Бабенко

Во вторник, 7 июля, Государственное бюро расследований провело обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES и акционера издания "Бабель" Алексея Бабенко. Речь шла о возможном завышении цен на дроны и фиктивных договорах.

Обыски по этому делу в целом прошли более чем в 40 местах по всей Украине, в том числе в самой компании и у родственников её владельца. Об этом рассказал сам Алексей Бабенко во время пресс-конференции, на которой присутствовал Фокус.

Бабенко об обысках

Владелец компании VYRIY INDUSTRIES, у которого в ходе обысков на десятках объектов правоохранительные органы изъяли документы компании, индивидуальных предпринимателей, а также личные телефоны и личные средства Бабенко (примерно 10 тысяч долларов). При этом, по его словам, никакого судебного постановления об обысках не было, и они проводились в качестве "неотложных мер".

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"Все думают, что мы обвиняемые. Но нет, мы — свидетели. Пришли без судебных постановлений, то есть не было ни одного судебного постановления об обысках. Это просто обыски в рамках досудебного расследования, неотложные меры", — пояснил Бабенко.

В ходе обысков правоохранителям удалось обнаружить в офисе VYRIY INDUSTRIES также 40 миллионов гривен наличными. По словам Бабенко, эти средства предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам. Компания выплачивает их наличными "из соображений безопасности", и найденные деньги были абсолютно легальными: Бабенко утверждает, что ГБР получило необходимые документы, подтверждающие это.

Претензии в связи с завышенной ценой на дроны

Основное обвинение, выдвинутое следствием в ходе обысков, касалось завышенной цены на дроны "Вирию". В публикации ГБР говорилось, что в течение 2025 года частное предприятие поставило беспилотные летательные аппараты различных типов и модификаций по государственным контрактам на общую сумму почти 7 млрд гривен.

Во время пресс-конференции Бабенко привел некоторые данные о стоимости FPV-дронов компании. По его словам, она примерно на 20% ниже рыночной. Например, средняя цена 10-дюймового дрона VYRIY составляет 16 314 гривен, тогда как у конкурентов — 21 967 гривен.

Что касается ФЛП, среди которых были мастера маникюра, студенты, работники магазинов и т. д., то они являются производителями компонентов для дронов.

Основные версии причин обысков

Бабенко также опроверг информацию о том, что штурмовой полк "Скала", о пытках и смертях в котором издание "Бабель" опубликовало расследование, может быть причастен к обыскам 7 июля. Он считает, что обыски носят признаки "умышленного наезда" и что кто-то мог пытаться "продвинуть свои мелкие интересы".

"Нам не хочется воевать ни с кем, кроме россиян", — отметил Бабенко, комментируя этот вопрос.

Кроме того, владелец VYRIY INDUSTRIES добавил, что обыски повлияют на работу компании. Однако они не должны повлиять на количество отгруженных беспилотников. Компания планирует изменить политику безопасности.

Напомним, 7 июля издание "Бабель" сообщило об обысках ГБР у Алексея Бабенко, а также сообщило, что после публикации расследования о пытках в полку "Скала" в соцсетях началась масштабная кампания по дискредитации издания и инвестора.

Ранее ГБР начало расследование в связи с неправомерными действиями в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".