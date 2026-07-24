"Фото вызывают боль": в сети разгорелся скандал из-за рекламы с маникюром "как в Буче" (фото)

В соцсетях обнаружили рекламу маникюра с красными ногтями на испачканной землёй руке, и это травмировало дочь женщины, которую россияне убили в Буче, сообщили в соцсети Threads. Женщину звали Ирина Филькина — её фото с красными ногтями шокировало людей. Между тем в 2026 году испачканные руки с красными ногтями стали трендом, что вновь шокировало украинцев. Как отреагировала дочь Ирины и салон, фигурировавший в скандале?

23 июля пользовательница социальной сети Threads с ником s.c.h.1.r.u.c.h.k.a опубликовала пост со своими впечатлениями от скандальной рекламы маникюрного салона. Пользовательница s.c.h.1.r.u.c.h.k.a, которая оказалась дочерью Ирины Филькиной, заметила в Instagram сообщение, напомнившее ей о трагедии, произошедшей более четырёх лет назад. Женщина написала, что этот пост напомнил ей об убийстве матери. По её словам, в течение 4,5 лет она не раз видела, как "хайпуют" на трагедии, но только сейчас увидела, как оправдываются, говоря, что это "американский тренд".

"Вот этот пост появился у меня в ленте, как напоминание об убийстве моей мамы. Я бы пропустила его и не стала бы поднимать этот вопрос, потому что за 4,5 года много раз сталкивалась с людьми, которые раздували эту ситуацию", — говорится в сообщении дочери Ирины Филькиной.

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Скандальная реклама — пост о красных ногтях на грязной руке Фото: Скриншот

В предыдущем посте говорится о том, что рекламное сообщение появилось в ленте случайно. На экране появилась фотография с красным маникюром и руками в земле. Женщина написала, что почувствовала боль при виде такого поста. Также она уточнила, что тяжело пережила "тот ад" и сегодня страдает от рака.

"Каждый раз такое напоминание — как холодная вода посреди ночи. У меня подобные фото вызывают боль", — добавила она в ветке Threads.

Скандальная реклама — пост о маникюре в грязи и Буче Фото: Скриншот

Дочь Ирины Филькиной также подчеркнула, что ей не нужна никакая компенсация, отметив, что скандальная реклама напомнила ей заявления россиян в начале вторжения, которые говорили о "постановке и актерах".

Скандальная реклама — пост о компенсации и маникюре в Земле и Буче Фото: Скриншот

Скандальная реклама — подробности

Пост о скандальной рекламе с красным маникюром на испачканных землёй руках набрал более 8 тыс. реакций в социальной сети Threads. Пользователи возмущались действиями маникюрного салона и, как выяснилось, клиентки, которая прибегла именно к такому маркетинговому ходу.

Скандальная реклама — реакция людей на маникюр в земле и Буче Фото: Скриншот

Тем временем пользователи соцсетей нашли скандальную рекламу, маникюрный салон и женщину, демонстрировавшую ногти. Владелица салона, расположенного в Запорожье, опубликовала пост с объяснениями. По её словам, фото — это инициатива клиентки, и она не несёт ответственности за изображения, которые шокировали сеть. Также появились скриншоты переписки владелицы, которая в личных сообщениях заверила, что не знала о кадрах с грязными руками. Кроме того, пользователи соцсетей нашли название салона, закрытое в первоначальном сообщении, а также возможную клиентку, которая решила повторить мировой тренд и опубликовала маникюр, как у убитой женщины в Буче. При этом "клиентка" фигурирует в серии рекламных фото в специализированном рекламном канале Запорожья.

На странице салона с ником salon_nails_salon, который фигурирует в кадрах в качестве оправдания, нет свежих комментариев по поводу скандальной рекламы. В запорожской рекламной группе nashe_zp_ уже нет шокирующего поста с красным маникюром в грязи.

Отметим, что Фокус писал об истории Ирины Филькиной, которую россияне убили во время оккупации Бучи в первые дни вторжения в Украину. В 20124 году прокуратура предъявила подозрение офицеру РФ, который отдал приказ расстрелять женщину.

Напоминаем, что весной 2025 года в сети появилась скандальная реклама о контракте с ВСУ на чизбургеры: в Минобороны разъяснили суть этой концепции.