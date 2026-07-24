"Фото викликають біль": у мережі виник скандал через рекламу з манікюром "як в Бучі" (фото)

У соцмережах виявили рекламу манікюру з червоними нігтями на забрудненій землею руці, і це травмувало доньку жінки, яку росіяни убили в Бучі, повідомили у соцмережі Threads. Жінку звали Ірина Фількіна — її фото з червоними нігтями шокувало людей. Тим часом у 2026 році забруднені руки з червоними нігтями стали трендом, які по новому колу шокували українців. Як відреагувала донька Ірини та салон, який фігурував у скандалі?

23 липня користувачка соцмережі Threads з ніком s.c.h.1.r.u.c.h.k.a опублікувала допис з враженнями від скандальної реклами манікюрного салону. Користувачка s.c.h.1.r.u.c.h.k.a, яка виявилась дочкою Ірини Фількіною, помітила в Instagram повідомлення, яке нагадало про трагедію, яка сталась понад чотири роки тому. Жінка написала, що допис нагадав їй про убивство матері. З її слів, протягом 4,5 років вона, виявляється, не раз бачила, як "хайпують" на трагедії, але лише тепер побачила, як виправдовуються, говорячи, що це "американський тренд".

"Ось це допис висвітився мені, як нагадування про вбивство моєї мами. Я б пропустила і не стала б піднімати це питання, бо за 4,5 роки потрапляла багато разів на людей, які розганяли цю ситуацію", — ідеться у повідомленні доньки Ірини Фількіної.

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Скандальна реклама — допис про червоні нігті на забрудененій руці Фото: Скриншот

У попередньому дописі ідеться про те, що рекламне повідомлення з'явилось у стрічці випадково. На екрані з'явилось фото з червоним манікюром та руками в землі. Жінка написала, що відчула біль при погляді на такий допис. Також уточнила, що важко пережила "те пекло" і сьогодні потерпаю від раку.

"Кожного разу таке нагадування — як холодною водою серед ночі. У мене подібні фото викликають біль", — додала вона у гілці Threads.

Скандальна реклама — допис про манікюр в землі та Бучу Фото: Скриншот

Дочка Ірини Фількіної також наголосила, що їй не потрібна ніяка компенсація, зауваживши, що скандальна реклама нагадала їй заяви росіян на початку вторгнення, які говорили про "постановку та акторів".

Скандальна реклама — допис про компенсацію та манікюр в землі та Бучу Фото: Скриншот

Скандальна реклама — деталі

Допис про скандальну рекламу з червоним манікюром на забруднених землею руках набрав понад 8 тис. реакцій у соцмережі Threads. Користувачі обурювались діями манікюрного салону і, як з'ясувалось, клієнтки, яка використала саме такий маркетинговий хід.

Скандальна реклама — реакції людей на манікюр в землі та Бучу Фото: Скриншот

Тим часом користувачі соцмереж відшукали скандальну рекламу, манікюрний салон і жінку, яке демонструвала нігті. Власниця салону, розташованого у Запоріжжі, опублікувала допис з поясненнями. З її слів, фото — це ініціатива клієнтки й вона не несе відповідальності за зображення, які шокували мережу. Також з'явились скриншоти листування власниці, яка в особистих повідомленнях запевнила, що не знала про кадри з забрудненими руками. Крім того, користувачі соцмереж відшукали назву салону, заблюрені у первісному повідомленні, і також можливу клієнтку, яка вирішила повторити світовий тренд та опублікувала манікюр, як в убитої жінки в Бучі. При цьому "клієнтка" фігурує у серії рекламних дописів на спеціалізований рекламній сторінці Запоріжжя.

На сторінці салону з ніком salon_nails_salon, який фігурує на кадрах виправданням, немає свіжих коментарів щодо скандальної реклами. У рекламній запорізькій групі nashe_zp_ вже немає шокуючого допису з червоним манікюром в землі.

Зазначимо, Фокус писав про історію Ірини Фількіної, яку росіяни убили під час окупації Бучі у перші дні вторгнення в Україну. У 20124 році прокуратура висунула підозру офіцеру РФ, який наказав розстріляти жінку.

Нагадуємо, весною 2025 року у мережі з'явилась скандальна реклама про контракт із ЗСУ за чизбургери: в Міноборони пояснили концепцію.