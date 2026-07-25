Более 200 человек в очереди: что происходит на единственном пешеходном пункте пропуска в Польшу

На одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе скопилось более 200 человек. Пропуск пешеходов в настоящее время осуществляется только в ПП "Шегини-Медика".

Украинцам приходится ждать в очереди на пункте пропуска "Шегини-Медика" по несколько часов. Об этом сообщает паблик "Типовий Львів".

В сети опубликовали фотографию, на которой видна толпа людей, стоящих в так называемой "сервисной зоне" на границе и ожидающих своей очереди.

Очередь на границе Фото: Типовий Львів/Telegram

Такие скопления фиксируются по обе стороны границы, как во Львовской области, на пограничном пункте "Шегини", так и в польском селе Медика Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства.

Украинцы, как отмечается, по обе стороны границы вынуждены ждать своей очереди под палящим солнцем несколько часов.

По данным Госпограничной службы, у ПП образовалась очередь из более чем 200 пешеходов и 35 легковых автомобилей. Все остальные контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей, а именно "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смильница" и "Нижанковичи", пропуск пешеходов не осуществляют.

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Ситуация на границе Фото: скриншот

Сервис "НаКордоне" также сообщает о значительных очередях, образовавшихся на контрольно-пропускном пункте. На прохождение границы придется потратить более 5 часов.

Ситуация на границе Фото: скриншот

В специализированной группе, где украинцы делятся последними новостями и обсуждают ситуацию, сложившуюся на ПП "Шегини-Медика", отмечают, что очередь "огромная".

Ранее сообщалось, что с 15 июня на польском пункте пропуска "Медика" будут проводиться ремонтные работы дорожного покрытия.

Также Фокус писал о том, что влияет на скорость пересечения границы.