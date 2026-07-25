Понад 200 людей у черзі: що відбувається на єдиному пішохідному пункті пропуску до Польщі

Лише в одному з пунктів пропуску на українсько-польскому кордоні стоять понад 200 чоловік. Пропуск пішоходів наразі здійснюється лише на ПП "Шегині-Медика".

Українцям доводиться чекати у черзі на пункті пропуску "Шегині-Медика" по декілька годин. Про це повідомляє паблік "Типовий Львів".

У мережі опублікували світлину з купою людей, які у стоять у т.зв. "сервісній зоні" на кордоні, очікуючи своєї черги.

Черга на кордоні Фото: Типовий Львів/Telegram

Такі скупчення фіксують по обидві сторони, як на Львівщині, у ПП "Шегині", так і у польському селі Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства.

Українці, як наголошується, по обидва боки кордону змушені чекати своєї черги під пекучим сонцем декілька годин.

За даними Держприкордонслужби, біля ПП утворилася черга з понад 200 пішоходів та 35 легкових авто. Усі інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, а саме "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краківець", "Смільниця" та "Нижанковичі" пропуск пішоходів не здійснюють.

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Ситуація на кордоні Фото: скріншот

Сервіс "НаКордоні" також повідомляє про значні черги, які утворилися на КП. На подолання кордону доведеться витратити понад 5 годин.

Ситуація на кордоні Фото: скріншот

У спеціалізованій групі, у якій українці діляться останніми новинами та ситуацією, яка склалася на ПП "Шегині-Медика" констатують, що черга утворилася "величезна".

Раніше повідомлялося, що з 15 червня на польському пункті пропуску "Медика" триватиме ремонт дорожнього покриття.

Також Фокус писав, що впливає на швидкість перетину кордону.