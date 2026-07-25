Женщина избила 3-летнюю внучку в супермаркете: девочку срочно забрали из семьи

В Вознесенске полицейские совместно со службой по делам детей изъяли трехлетнюю девочку из семьи после того, как бабушка ударила её в местном супермаркете. По факту умышленного нанесения удара правоохранители начали досудебное расследование.

Инцидент произошел вечером 23 июля, а на следующий день о нем сообщил свидетель происшествия. Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали, как женщина применила физическую силу к ребенку, сообщает полиция Николаевской области.

Сотрудники ювенальной полиции разыскали правонарушительницу. Ею оказалась 48-летняя местная жительница, которая присматривала за внучкой, пока мать девочки находится за границей.

Чтобы защитить ребёнка, сотрудники полиции и службы по делам детей временно разместили её в детском доме семейного типа.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и издевательства). Женщине грозит штраф, общественные работы или до одного года исправительных работ. Дело расследуется под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры.

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Напомним, в Одессе избили мать погибшего военнослужащего ВСУ: пенсионерка хотела получить социальную помощь. Сначала женщина получила удар в грудь, упала, а нападающая прижала её к полу коленом. Женщине удалось убежать, но из-за случившегося ей стало плохо на работе. Пришлось вызвать скорую, врачи рассказали об этом правоохранителям.

Кроме того, в Ковеле в кафе мужчина ударил ребенка по голове. Свидетельницей домашнего насилия стала местная блогерша, которая привлекла внимание общественности к этой ситуации.