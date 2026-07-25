Жінка побила 3-річну онуку в супермаркеті: дівчинку терміново забрали з родини

У Вознесенську поліцейські разом із службою у справах дітей вилучили трирічну дівчинку з родини після того, як бабуся вдарила її в місцевому супермаркеті. За фактом умисного завдання удару правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Інцидент стався увечері 23 липня, а наступного дня про нього повідомив свідок події. Камери відеоспостереження магазину зафіксували, як жінка застосувала фізичну силу до дитини, повідомляє поліція Миколаївської області.

Ювенальні поліцейські розшукали правопорушницю. Нею виявилася 48-річна місцева жителька, яка доглядала за онукою, поки мати дівчинки перебуває за кордоном.

Щоб захистити дитину, працівники поліції та служби у справах дітей тимчасово влаштували її до дитячого будинку сімейного типу.

Дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої та мордування). Жінці загрожує штраф, громадські роботи або до одного року виправних робіт. Справу розслідують за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.

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Нагадаємо, в Одесі побили матір загиблого військового ЗСУ: пенсіонерка хотіла отримати соцдопомогу. Спочатку жінка отримала удар у груди, впала, а нападниця притиснула її до підлоги коліном. Жінці вдалося втекти, але через те, що трапилося, їй стало погано на роботі. Довелося викликати швидку, лікарі розповіли історію правоохоронцям.

Крім того, у Ковелі в кафе чоловік побив дитину по голові. Очевидицею домашнього насильства стала місцева блогерка, яка надала розголосу цій ситуації.