После жары в Украине резко изменится погода: где пройдут грозы и станет прохладнее, — Диденко

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, сильный ветер и заметное понижение температуры. После нескольких жарких дней в большинстве регионов станет прохладнее, а летняя жара, по прогнозам, вернется уже в начале августа.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram, холодный атмосферный фронт уже приближается к западным областям Украины. Именно он будет определять погоду в стране 28 июля.

По словам синоптика, в ближайшую ночь и утром грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и южных областях. При этом на востоке Украины пока не ожидается значительных осадков.

В течение дня фронт будет постепенно смещаться на восток, поэтому дожди охватят уже преимущественно Левобережье. Помимо осадков, погоду будет сопровождать сильный северо-западный ветер, который станет одной из главных особенностей дня.

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После прохождения холодного фронта температура воздуха заметно снизится. В большинстве областей днём ожидается +20…+24 градуса, тогда как на юге и юго-востоке будет немного теплее — +25…+28 градусов.

Прогноз погоды на 28 июля Фото: Наталка Діденко

Погода в Киеве 28 июля — что прогнозируют синоптики

В столице дождь с грозой прогнозируется в ночь на 28 июля и утром. Уже днём осадки должны прекратиться, а температура воздуха после нынешней жары снизится до комфортных +22 градусов.

В то же время Диденко отметила, что прохладная погода продлится недолго. По её прогнозу, уже в начале августа в Украину вновь вернётся летняя жара.

Кроме того, синоптик обратилась к украинцам с просьбой проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем. Из-за жаркой и сухой погоды даже неосторожно брошенный окурок или поджог сухой травы могут привести к масштабным пожарам. Она призвала беречь природу, не создавать лишних рисков и помнить, что уничтожить огнем гораздо легче, чем потом восстанавливать поврежденное.

"Лето продолжается, светлое время суток — почти до девяти вечера, планируем что-нибудь, пусть и небольшое, но приятное", — добавила Диденко.

Ранее директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань прогнозировал, что август может стать самым жарким месяцем лета и завершиться температурой выше климатической нормы. В то же время ближайшая волна жары, по его словам, будет кратковременной, а до конца июля в Украине будет преобладать нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и периодическим понижением температуры.

Кроме того, Фокус сообщал, что уже с конца июля в Украине ожидается постепенное повышение температуры, а в начале августа вернется летняя жара. По прогнозам синоптика Натальи Диденко и метеорологических сервисов, во многих регионах воздух прогреется до +30…+34 градусов, а в отдельные дни в начале августа температура может достичь +38 градусов.