Після спеки в Україні різко зміниться погода: де пройдуть грози та похолодає, — Діденко

В Україну насувається холодний атмосферний фронт, який принесе грозові дощі, сильний вітер та відчутне зниження температури. Після кількох спекотних днів у більшості регіонів стане прохолодніше, а літня спека, за прогнозами, повернеться вже на початку серпня.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Telegram, холодний атмосферний фронт уже наближається до західних областей України. Саме він визначатиме погоду в країні 28 липня.

За словами синоптикині, найближчої ночі та вранці грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та південних областях. Водночас схід України поки залишиться без істотних опадів.

Упродовж дня фронт поступово зміщуватиметься на схід, тому дощі охоплять уже переважно Лівобережжя. Крім опадів, погоду супроводжуватиме сильний північно-західний вітер, який стане однією з головних особливостей дня.

Після проходження холодного фронту температура повітря помітно знизиться. У більшості областей вдень очікується +20…+24 градуси, тоді як на півдні та південному сході буде трохи тепліше — +25…+28 градусів.

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Прогноз погоди на 28 липня Фото: Наталка Діденко

Погода в Києві 28 липня — що прогнозують синоптики

У столиці дощ із грозою прогнозують у ніч на 28 липня та вранці. Вже вдень опади мають припинитися, а температура повітря після нинішньої спеки знизиться до комфортних +22 градусів.

Водночас Діденко зазначила, що прохолодна погода буде недовгою. За її прогнозом, уже на початку серпня в Україну знову повернеться літня спека.

Окремо синоптикиня звернулася до українців із проханням бути максимально обережними з вогнем. Через спекотну та суху погоду навіть необережно кинутий недопалок або підпал сухої трави можуть призвести до масштабних пожеж. Вона закликала берегти природу, не створювати зайвих ризиків і пам'ятати, що знищити вогнем значно легше, ніж потім відновити пошкоджене.

"Літо триває, світловий день — майже до дев'ятої вечора, плануємо щось, хай і невелике, але хороше", — додала Діденко.

Раніше директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань прогнозував, що серпень може стати найспекотнішим місяцем літа та завершитися температурою вище кліматичної норми. Водночас найближча хвиля спеки, за його словами, буде нетривалою, а до кінця липня в Україні переважатиме нестійка погода з локальними короткочасними дощами та періодичним зниженням температури.

Крім того, Фокус писав, що вже з кінця липня в Україні очікується поступове підвищення температури, а на початку серпня повернеться літня спека. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко та погодних сервісів, у багатьох регіонах повітря прогріється до +30…+34 градусів, а в окремі дні на початку серпня температура може сягнути +38 градусів.