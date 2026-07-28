Мужчина расстрелял полицейских в Черновицкой области: объявлена спецоперация, что известно

Полиция Черновицкой области разыскивает мужчину, ранившего двух сотрудников правоохранительных органов во время проведения следственных действий

Инцидент произошел 28 июля, около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района. Известно, что сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения следственных действий в рамках уголовного производства. Во время проведения процессуальных действий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, после чего скрылся в лес.

В результате инцидента двое полицейских получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции.

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Вечером 24 июля появилась информация о том, что в Ужгороде неизвестный мужчина устроил стрельбу. Его задержали через несколько часов и изъяли боевой пистолет.

А 27 июля мужчина с ножом напал на участников митинга во Львове.