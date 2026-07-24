Полиция задержала мужчину, открывшего огонь по полицейским в Ужгороде

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Шахтинском лесу в Ужгороде. У задержанного изъяли боевой пистолет.

В настоящее время на месте проводятся следственные действия. Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители также опубликовали фотографию задержанного, а также изъятого оружия. Какой именно это пистолет — пока неизвестно.

Задержанный Фото: Нацполиция Пистолет задержанного Фото: Нацполиция

В то же время журналист Виталий Глагола приводит дополнительные подробности о задержании. По его данным, задержанным оказался мужчина 1978 года рождения, житель села Оноковцы Ужгородского района.

Предположительно, задержанный открыл огонь из боевого пистолета Glock 17 в сторону сотрудников правоохранительных органов.

"Предварительно известно, что мужчина, возможно, находился в лесу несколько дней. Кроме того, по информации моих источников, именно он может быть причастен к поджогу лесного массива в Шахте, после чего огонь перекинулся на беседки. В настоящее время стрелок задержан, он больше не представляет угрозы для жителей города. На месте работают следователи полиции, прокуратуры и других правоохранительных органов, которые фиксируют обстоятельства происшествия", — сообщил журналист.

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В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Вечером 24 июля появилась информация о том, что в Ужгороде неизвестный мужчина устроил стрельбу. Информации о раненых или погибших пока нет.

Напомним, что 1 июля в городе Николаеве между тремя мужчинами в автомобиле произошел конфликт, приведший к гибели двух иностранных граждан. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка на месте происшествия.

Впоследствии стало известно, что и оба погибших, и стрелок, задержанный после убийства, оказались иностранцами, проходившими службу в рядах ВСУ. Все трое — два гражданина Колумбии и гражданин Чили — ехали в одном автомобиле. Во время поездки между ними возник конфликт.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице. После этого на место прибыли правоохранители, которым удалось оперативно задержать злоумышленника.