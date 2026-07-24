В Ужгороде мужчина устроил стрельбу: полиция проводит спецоперацию по его задержанию

В Ужгороде неизвестный мужчина устроил стрельбу, сообщили в полиции. Информации о раненых или погибших пока нет.

Полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка. Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что около 18:30 к ним обратились дети, которые рассказали, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.

Во время обследования территории сотрудники полиции вновь услышали выстрелы. По предварительным данным, одна из пуль, возможно, попала в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, который распространился на лесной массив.

"На месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД. Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника", — говорится в сообщении.

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До этого журналист Виталий Глагола сообщил, что в Шахтинском лесу вспыхнул пожар. Он также опубликовал кадры с места происшествия.

Журналист утверждает, что мужчина открыл огонь по правоохранителям во время попытки задержания.

"Как мне стало известно, речь, вероятно, идет о психически больном мужчине, который забаррикадировался в лесу. По предварительной информации, его уже около трёх дней разыскивал брат. Именно этот мужчина, по имеющимся данным, может быть причастен к поджогу леса в Шахте, о котором я сообщал ранее", — заявил Глагола.

Он также добавил, что тип оружия пока неизвестен, однако на место были привлечены значительные силы правоохранительных органов.

В то же время официальные органы пока не подтвердили слова журналиста.

Напомним, что 1 июля в городе Николаеве между тремя мужчинами в автомобиле произошел конфликт, приведший к гибели двух иностранных граждан. Правоохранители задержали предполагаемого стрелка на месте происшествия.

Впоследствии стало известно, что и оба погибших, и стрелок, задержанный после убийства, оказались иностранцами, проходившими службу в рядах ВСУ. Все трое — два гражданина Колумбии и гражданин Чили — ехали в одном автомобиле. Во время поездки между ними возник конфликт.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Ирпене мужчина устроил стрельбу на улице. После этого на место прибыли правоохранители, которым удалось оперативно задержать злоумышленника.