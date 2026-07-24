В Ужгороді чоловік влаштував стрілянину: поліція проводить спецоперацію з його затримання

В Ужгороді невідомий чоловік влаштував стрілянину, повідомили в поліції. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Поліція проводить спецоперацію із затримання стрілка. Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що близько 18:30 до них звернулися діти, які розповіли, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів і бачили підозрілого чоловіка.

Під час обстеження території працівники поліції знову почули постріли. За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

"На місці події триває спеціальна поліцейська операція. До пошуків та затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника", — йдеться в повідомленні.

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Перед цим журналіст Віталій Глагола повідомляв, що у Шахтинському лісі спалахнула пожежа. Він також публікував кадри з місця події.

Журналіст стверджує, що чоловік відкривав вогонь по правоохоронцях під час спроби затримання.

"Як мені стало відомо, ймовірно, йдеться про психічно хворого чоловіка, який забарикадувався в лісі. За попередньою інформацією, його вже близько трьох днів розшукував брат. Саме цей чоловік, за наявними даними, може бути причетний до підпалу лісу на Шахті, про який я повідомляв раніше", — заявив Глагола.

Він також додав, що тип зброї наразі невідомий, однак на місце залучили значну кількість правоохоронців.

Водночас підтвердження слів журналіста з боку офіційних органів наразі немає.

Нагадаємо, що 1 липня у місті Миколаїв між трьома чоловіками у машині стався конфлікт, який призвів до загибелі двох іноземних громадян. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця на місці події.

Згодом стало відомо, що і обидва загиблих, і стрілок, якого затримали після вбивства, виявилися іноземцями, що проходили службу у лавах ЗСУ. Усі троє — двоє громадян Колумбії та громадянин Чилі — їхали в одному автомобілі. Під час поїздки в них стався конфлікт.

Також ми розповідали про те, що в Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Після цього на місце прибули правоохоронці, яким вдалося оперативно затримати зловмисника.