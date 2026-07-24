Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейським в Ужгороді

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Шахтинському лісі в Ужгороді. У затриманого вилучили бойовий пістолет.

Наразі на місці тривають слідчі дії. Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці також опублікували фотографію затриманого, а також зброї, що була вилучена. Який саме це пістолет — наразі невідомо.

Затриманий Фото: police Пістолет затриманого Фото: police

Водночас журналіст Віталій Глагола додає більше деталей щодо затримання. За його даними, затриманим виявився чоловік 1978 року народження, мешканець села Оноківці Ужгородського району.

Нібито затриманий здійснював постріли з бойового пістолета Glock 17 у бік правоохоронців.

"Попередньо відомо, що чоловік міг перебувати в лісі кілька днів. Також, за інформацією моїх джерел, саме він може бути причетний до підпалу лісового масиву на Шахті, після якого вогонь перекинувся на альтанки. Наразі стрільця затримано, він більше не становить загрози для мешканців міста. На місці працюють слідчі поліції, прокуратури та інші правоохоронні органи, які документують обставини події", — повідомив журналіст.

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Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Ввечері 24 липня з'явилася інформація про те, що в Ужгороді невідомий чоловік влаштував стрілянину. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Нагадаємо, що 1 липня у місті Миколаїв між трьома чоловіками у машині стався конфлікт, який призвів до загибелі двох іноземних громадян. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця на місці події.

Згодом стало відомо, що і обидва загиблих, і стрілок, якого затримали після вбивства, виявилися іноземцями, що проходили службу у лавах ЗСУ. Усі троє — двоє громадян Колумбії та громадянин Чилі — їхали в одному автомобілі. Під час поїздки в них стався конфлікт.

Також ми розповідали про те, що в Ірпені чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Після цього на місце прибули правоохоронці, яким вдалося оперативно затримати зловмисника.