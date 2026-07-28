Чоловік розстріляв поліцейських у Чернівецькій області: оголошено спецоперацію, що відомо

Поліція Чернівецької області розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців під час проведення слідчих дій

Інцидент трапився 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Відомо, що співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження. Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у ліс.

Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Для встановлення місцеперебування та затримання озброєного правопорушника на території області введено спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучено необхідні сили та засоби поліції.

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