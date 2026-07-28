На Украину надвигается волна жары: температура может достичь +39 градусов

После кратковременного похолодания в Украине снова ожидается резкое повышение температуры. По предварительным прогнозам синоптиков, уже в начале августа страну накроет волна жары, а в отдельных регионах температура воздуха может подняться до +39 градусов.

Как сообщил на своей странице в Facebook синоптик Виталий Постригань, перед возвращением жары Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременное понижение температуры, дожди и грозы.

По его словам, уже в ближайшие сутки холодный атмосферный фронт будет продвигаться с запада на восток, сопровождаясь дождями различной интенсивности. Местами возможны грозы, град и шквалистый ветер. После прохождения фронта воздушные потоки сменятся на северные, поэтому температура снизится, а погода станет значительно прохладнее.

29–30 июля погодные условия будут определяться периферией европейского антициклона "Олаф". В этот период будет преобладать сухая и солнечная погода, а температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов, ночью — от +11 до +16 градусов.

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Впрочем, комфортная летняя погода продлится недолго. По предварительным модельным расчетам, уже в последний день июля над территорией Украины начнет усиливаться влияние высотного антициклона. Именно он будет способствовать притоку субтропического воздуха, из-за чего температура начнет стремительно расти.

Кроме того, Виталий Постригань отметил, что прогнозные модели в настоящее время указывают на высокую вероятность того, что первая декада августа станет самым жарким периодом нынешнего лета. В то же время он подчеркнул, что прогноз будет еще уточняться, однако тенденция к продолжительной жаре уже хорошо прослеживается.

Синоптик также предупредил, что с ростом температуры будет повышаться и пожарная опасность в природных экосистемах. По его словам, периоды аномальной жары в Европе в последние десятилетия становятся всё более продолжительными и возникают значительно чаще. В качестве примера он привёл масштабные лесные пожары, которые этим летом охватили отдельные районы Франции и Испании.

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что август традиционно остается одним из самых жарких месяцев в году. По данным многолетних наблюдений, абсолютный максимум температуры в Украине в этот период составляет от +33,1 до +38,6 градуса, а в отдельных регионах может достигать от +39,1 до +42 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в августе 2026 года ожидается на уровне от +21 до +25 градусов, что примерно на два градуса выше климатической нормы. В то же время в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму температурные показатели прогнозируются близкими к обычным для этого периода.

Что касается осадков, то в августе их месячное количество, как ожидается, составит 34–60 миллиметров, что в целом соответствует климатической норме. В то же время в западных областях осадков может выпасть меньше, чем обычно.

Ранее Виталий Постригань предупреждал, что август 2026 года может стать самым жарким периодом лета и завершиться температурой выше климатической нормы. В то же время ближайшая волна жары в Украине, по предварительным прогнозам, будет кратковременной.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце июля в Украине ожидается кратковременное похолодание из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В то же время, по её прогнозу, такая прохлада продлится недолго — уже в начале августа в страну вновь вернётся летняя жара.