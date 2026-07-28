На Україну насувається хвиля спеки: температура може сягнути + 39 градусів

Після нетривалого похолодання в Україні знову очікується різке підвищення температури. За попередніми прогнозами синоптиків, уже на початку серпня країну накриє хвиля спеки, а в окремих регіонах повітря може прогрітися до +39 градусів.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook синоптик Віталій Постригань, перед поверненням спеки Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасне зниження температури, дощі та грози.

За його словами, вже найближчої доби холодний атмосферний фронт рухатиметься із заходу на схід, супроводжуючись дощами різної інтенсивності. Подекуди можливі грози, град і шквалистий вітер. Після проходження фронту повітряні потоки зміняться на північні, тому температура знизиться, а погода стане значно свіжішою.

Упродовж 29–30 липня погодні умови визначатиме периферія європейського антициклону Olaf. У цей період переважатиме суха та сонячна погода, а температура повітря вдень становитиме від +22 до +27 градусів, уночі — від +11 до +16 градусів.

Відео дня

Втім, комфортна літня погода триватиме недовго. За попередніми модельними розрахунками, вже в останній день липня над територією України почне посилюватися вплив висотного антициклону. Саме він сприятиме надходженню субтропічного повітря, через що температура почне стрімко зростати.

Крім того, Віталій Постригань зазначив, що прогностичні моделі наразі вказують на високу ймовірність того, що перша декада серпня стане найспекотнішим періодом нинішнього літа. Водночас він наголосив, що прогноз ще уточнюватиметься, однак тенденція до тривалої спеки вже добре простежується.

Синоптик також попередив, що зі зростанням температури підвищуватиметься й пожежна небезпека в природних екосистемах. За його словами, хвилі аномальної спеки в Європі останніми десятиліттями стають дедалі тривалішими та виникають значно частіше. Як приклад він навів масштабні природні пожежі, які цього літа охопили окремі райони Франції та Іспанії.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що серпень традиційно залишається одним із найспекотніших місяців року. За багаторічними спостереженнями, абсолютний максимум температури в Україні в цей період становить від +33,1 до +38,6 градуса, а в окремих регіонах може досягати від +39,1 до +42 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура повітря у серпні 2026 року очікується на рівні від +21 до +25 градусів, що приблизно на два градуси вище за кліматичну норму. Водночас у східних областях, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму температурні показники прогнозуються близькими до звичайних для цього періоду.

Щодо опадів, то в серпні їхня місячна кількість очікується в межах 34–60 міліметрів, що загалом відповідає кліматичній нормі. Водночас у західних областях опадів може випасти менше, ніж зазвичай.

Раніше Віталій Постригань попереджав, що серпень 2026 року може стати найспекотнішим періодом літа та завершитися температурою вище кліматичної норми. Водночас найближча хвиля спеки в Україні, за попередніми прогнозами, буде нетривалою.

Крім того, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що наприкінці липня в Україні очікується короткочасне похолодання через проходження холодного атмосферного фронту. Водночас, за її прогнозом, така прохолода триватиме недовго — вже на початку серпня до країни знову повернеться літня спека.