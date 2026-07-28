"Сдавала" России данные о подразделении собственного сына: суд вынес приговор агентке ФСБ

Жительницу Хмельницкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с ФСБ РФ. По данным следствия, она передавала россиянам координаты подразделения Вооруженных сил Украины, в котором служил ее сын, а также готовила теракт возле воинской части.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, женщину разоблачили и задержали в июне 2025 года, когда она подбирала место для установки самодельного взрывного устройства вблизи одной из воинских частей на западе Украины.

Следствие установило, что осужденная работала в охранной фирме в областном центре. По версии правоохранителей, её завербовала ФСБ после того, как она оставляла пророссийские комментарии в Telegram-чатах. После этого женщина передавала российской спецслужбе информацию о местах временного базирования подразделения ВСУ, в котором служил её сын.

Впоследствии она собирала данные о мобильных огневых группах, учебных центрах и запасных командных пунктах украинских военных. Для этого она обходила город и его окрестности, фотографируя объекты под видом телефонного разговора.

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По данным СБУ, позже агентка приобрела компоненты для изготовления самодельной бомбы, которую должна была заложить возле военной базы для дистанционного взрыва. В ходе обысков у неё изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ и комплектующие для взрывного устройства.

Суд признал женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, оправдании российской агрессии, подготовке к незаконному изготовлению взрывного устройства и распространении материалов с призывами к захвату государственной власти. Приговор предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее журналист "Слідство.Інфо", действуя под прикрытием, получил от предполагаемого вербовщика российских спецслужб предложение за 5 тысяч долларов убить украинского военного. Для этого он создал фейковый аккаунт в Telegram якобы 22-летней девушки, после чего начал получать задания по поджогам, диверсиям, а впоследствии — и по убийству военнослужащего.

Кроме того, 4 июня в съемной квартире в Житомире обнаружили тело 27-летнего военнослужащего ВСУ. По предварительным выводам экспертов, причиной его смерти стало отравление.