"Зливала" Росії дані про підрозділ власного сина: суд виніс вирок агентці ФСБ

Жительку Хмельниччини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за роботу на ФСБ РФ. За даними слідства, вона передавала росіянам координати підрозділу Збройних сил України, де служив її син, а також готувала теракт біля військової частини.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, жінку викрили та затримали у червні 2025 року, коли вона підшуковувала місце для закладання саморобного вибухового пристрою поблизу однієї з військових частин на заході України.

Слідство встановило, що засуджена працювала в охоронній фірмі в обласному центрі. За версією правоохоронців, її завербувала ФСБ після того, як вона залишала проросійські коментарі в Telegram-чатах. Після цього жінка передавала російській спецслужбі інформацію про місця тимчасового базування підрозділу ЗСУ, в якому служив її син.

Згодом вона збирала дані про мобільні вогневі групи, навчальні центри та запасні командні пункти українських військових. Для цього обходила місто та його околиці, фотографуючи об'єкти під виглядом телефонної розмови.

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За даними СБУ, пізніше агентка придбала компоненти для виготовлення саморобної бомби, яку мала закласти біля військової бази для дистанційного підриву. Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами співпраці з ФСБ та комплектуючі до вибухового пристрою.

Суд визнав жінку винною за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, виправдовування російської агресії, підготовку до незаконного виготовлення вибухового пристрою та поширення матеріалів із закликами до захоплення державної влади. Вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше журналіст “Слідство.Інфо” під прикриттям отримав від імовірного вербувальника російських спецслужб пропозицію за 5 тисяч доларів убити українського військового. Для цього він створив фейковий Telegram-акаунт нібито 22-річної дівчини, після чого почав отримувати завдання з підпалів, диверсій, а згодом — і вбивства військовослужбовця.

Крім того, 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі виявили тіло 27-річного військовослужбовця ЗСУ. За попередніми висновками експертів, причиною його смерті стало отруєння.