Жара возвращается уже на этой неделе: синоптики рассказали, каким будет август и где потеплеет до +35

После нестабильной и относительно прохладной погоды в конце июля в Украине температура вновь начнёт стремительно повышаться. Уже в начале августа в большинстве областей прогнозируют настоящую летнюю жару до +34 градусов, а в отдельных регионах столбики термометров могут превысить отметку +35.

Как рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 Каналу", в ближайшие дни синоптическая обстановка в Украине начнет меняться. Если 29 июля на погоду еще влияет холодный атмосферный фронт, то уже вскоре его сменит антициклон, который принесет преимущественно сухую и солнечную погоду.

По словам синоптика, дожди различной интенсивности еще возможны на востоке и северо-востоке страны, где задержится заключительная часть атмосферного фронта. В то же время с северо-запада будет поступать более прохладный воздух, поэтому в ближайшее время температура останется комфортной.

Відео дня

В ближайшие дни ночью ожидается +10…+18 градусов. Днём 29 июля воздух прогреется до +21…+26 градусов, однако уже 30–31 июля температура начнёт быстро расти и составит +23…+30 градусов. В западных областях в конце месяца местами прогнозируют до +33 градусов.

Погода в Украине в августе — что прогнозируют синоптики

Наиболее заметное потепление синоптики прогнозируют с началом августа. Ночью 1–2 августа температура составит +15…+20 градусов, а днём в большинстве областей ожидается +28…+34 градуса. На западе страны жара может усилиться до +35 градусов, а местами даже превысить эту отметку.

По предварительным расчетам Укргидрометцентра, в ближайшее время существенного похолодания не ожидается. В течение первой декады августа в большинстве регионов сохранится жаркая летняя погода с дневными температурами около +30 градусов, а местами и выше.

В то же время жара не означает полного отсутствия осадков. 1–2 августа будет преобладать сухая погода, однако в восточных и северных областях во второй половине дня из-за нестабильности атмосферы возможно образование локальных кучево-дождевых облаков. Местами они будут сопровождаться кратковременными ливнями и грозами.

По словам Натальи Птухи, с 30 июля по 1 августа включительно практически вся территория Украины будет находиться под влиянием антициклона. Только 1 августа в западных областях, а 2 августа — в большинстве северных регионов возможны локальные грозы, которые будут носить кратковременный характер.

В целом, согласно прогнозу Укргидрометцентра, август ожидается теплее климатической нормы. Среднемесячная температура составит +21…+25 градусов, а в горных районах — +17…+19 градусов. Это примерно на два градуса выше средних многолетних показателей. В то же время в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму среднемесячная температура будет близка к норме.

Количество осадков в большинстве областей прогнозируется в пределах климатической нормы — от 34 до 60 миллиметров. В то же время на западе страны их может выпасть меньше — всего 50–70 % от обычных для августа показателей. Причиной станет преобладание антициклональной погоды в начале месяца, из-за чего первая декада августа, скорее всего, пройдет с дефицитом осадков.

"Заморозки" в августе — в Укргидрометцентре объяснили, стоит ли их ожидать

Отдельно представительница Укргидрометцентра опровергла распространившиеся в сети сообщения о якобы возможных заморозках в августе. Она пояснила, что речь шла лишь об исторических климатических рекордах, зафиксированных за более чем 100 лет наблюдений. По словам Птухи, в этом году никаких предпосылок для заморозков пока нет, хотя кратковременные периоды более прохладной погоды в течение месяца не исключаются.

Ранее синоптик Виталий Постригань рассказывал, что после кратковременного похолодания уже в начале августа в Украину вернется жара, а в отдельных регионах температура может достичь +39 градусов. По его словам, первая декада августа имеет все шансы стать самым жарким периодом нынешнего лета, хотя прогноз еще будет уточняться.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко пояснила, что, хотя в конце июля в Украине ожидается кратковременное похолодание, оно продлится недолго, поскольку уже в начале августа в страну вновь вернётся летняя жара.