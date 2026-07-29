Спека повертається вже цього тижня: синоптики розповіли, яким буде серпень і де пригріє до +35

Після нестійкої та відносно прохолодної погоди наприкінці липня в Україні знову почне стрімко підвищуватися температура. Уже на початку серпня в більшості областей прогнозують справжню літню спеку до +34 градусів, а в окремих регіонах стовпчики термометрів можуть перевищити позначку +35.

Як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю "24 Каналу", найближчими днями синоптична ситуація в Україні почне змінюватися. Якщо 29 липня на погоду ще впливає холодний атмосферний фронт, то вже незабаром його змінить антициклон, який принесе переважно суху та сонячну погоду.

За словами синоптикині, дощі різної інтенсивності ще можливі на сході та північному сході країни, де затримається завершальна частина атмосферного фронту. Водночас із північного заходу надходитиме прохолодніше повітря, тому найближчим часом температура залишатиметься комфортною.

У нічні години найближчими днями очікується +10…+18 градусів. Вдень 29 липня повітря прогріється до +21…+26 градусів, однак уже 30–31 липня температура почне швидко зростати й становитиме +23…+30 градусів. У західних областях наприкінці місяця місцями прогнозують до +33 градусів.

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Погода в Україні в серпні — що прогнозують синоптики

Найвідчутніше потепління синоптики прогнозують із початком серпня. Уночі 1–2 серпня температура становитиме +15…+20 градусів, а вдень у більшості областей очікується +28…+34 градуси. На заході країни спека може посилитися до +35 градусів, а подекуди навіть перевищити цю позначку.

За попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого похолодання найближчим часом не передбачається. Протягом першої декади серпня в більшості регіонів утримуватиметься спекотна літня погода з денними температурами близько +30 градусів і місцями вище.

Водночас спека не означає повної відсутності опадів. 1–2 серпня переважатиме суха погода, однак у східних та північних областях у другій половині дня через нестійкість атмосфери можливе утворення локальних купчасто-дощових хмар. Подекуди вони супроводжуватимуться короткочасними зливами та грозами.

За словами Наталії Птухи, з 30 липня до 1 серпня включно практично вся територія України перебуватиме під впливом антициклону. Лише 1 серпня в західних областях, а 2 серпня — у більшості північних регіонів можливі локальні грози, які матимуть короткочасний характер.

Загалом серпень, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується теплішим за кліматичну норму. Середньомісячна температура становитиме +21…+25 градусів, а в гірських районах — +17…+19 градусів. Це приблизно на два градуси вище від середніх багаторічних показників. Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму середньомісячна температура буде близькою до норми.

Кількість опадів у більшості областей прогнозують у межах кліматичної норми — від 34 до 60 міліметрів. Водночас на заході країни їх може випасти менше — лише 50–70% від звичних для серпня показників. Причиною стане переважання антициклональної погоди на початку місяця, через що перша декада серпня, найімовірніше, пройде з дефіцитом опадів.

"Заморозки" в серпні — в Укргідрометцентрі пояснили, чи слід на них очікувати

Окремо представниця Укргідрометцентру спростувала поширені в мережі повідомлення про нібито можливі заморозки в серпні. Вона пояснила, що йшлося лише про історичні кліматичні рекорди, зафіксовані протягом понад 100 років спостережень. За словами Птухи, цього року жодних передумов для заморозків наразі немає, хоча короткочасні періоди прохолоднішої погоди впродовж місяця не виключаються.

Раніше синоптик Віталій Постригань розповідав, що після короткочасного похолодання вже на початку серпня в Україну повернеться спека, а в окремих регіонах температура може сягнути +39 градусів. За його словами, перша декада серпня має всі шанси стати найспекотнішим періодом нинішнього літа, хоча прогноз ще уточнюватиметься.

Також синоптикиня Наталка Діденко пояснювала, що хоч наприкінці липня в Україні очікується короткочасне похолодання — триватиме воно недовго, оскільки вже на початку серпня до країни знову повернеться літня спека.