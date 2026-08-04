Опасный уровень загрязнения воздуха в Киеве: в части города зафиксирован высокий уровень озона

4 августа в Киеве в отдельных районах зафиксировали опасное загрязнение воздуха из-за повышенной концентрации озона. Самые высокие показатели были зафиксированы на Виноградаре, Сырце и Петровке, где индекс качества воздуха превысил отметку 100.

Об этом сообщил сервис SaveEcoBot.

На нескольких станциях в этих районах индекс CAQI (европейский индекс качества воздуха) превысил 100, что означает опасный уровень загрязнения. Для точки на улице Туровской, 28 система показывает статус "Состояние воздуха: опасно".

Скриншот из приложения "Киев Цифровой"

Основной причиной стал высокий уровень озона (O₃) — газа, который в приземном слое атмосферы вреден для здоровья и может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей.

В то же время в целом по Киеву ситуация менее критическая. По данным SaveEcoBot, по состоянию на 11:00 4 августа средний индекс AQI PM2.5 составлял 61. Это американский индекс качества воздуха, который в данном случае рассчитывается по концентрации мелкодисперсной пыли PM2,5 — очень мелких частиц, способных проникать глубоко в легкие.

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Показатель 61 соответствует умеренному уровню загрязнения, который может вызывать незначительный дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью.

В сервисе рекомендуют пить больше воды, не открывать окна, следить за самочувствием и проверять качество воздуха перед выходом на улицу.

Кроме того, Украинский гидрометеорологический центр предупредил, что 4–6 августа в Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. По прогнозу синоптиков, погодные условия будут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Напомним, в начале июля в Киеве уже фиксировалось ухудшение качества воздуха. Тогда синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит объяснял, что причиной стали продукты горения после российского обстрела столицы 2 июля и лесные пожары, в частности в Чернобыльской зоне отчуждения. По его словам, дожди должны были улучшить ситуацию, а радиационный фон оставался в пределах нормы.

В мае СБУ сообщила, что после российской атаки в Черниговской области обнаружила обломки ракеты Р-60 с обедненным ураном, которую оккупанты установили на дрон типа "Герань-2". Возле обломков зафиксировали повышенный уровень гамма-излучения, после чего боевую часть обезвредили и передали на хранение как радиоактивные отходы. Эксперты тогда подчеркивали, что наибольшую опасность представляет контакт с обломками и возможная радиоактивная пыль, однако о масштабном радиоактивном загрязнении Украины речь не шла.