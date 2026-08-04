Небезпечний рівень забруднення повітря в Києві: у частині міста виявили високий рівень озону

У Києві 4 серпня в окремих районах зафіксували небезпечне забруднення повітря через підвищену концентрацію озону. Найвищі показники виявили на Виноградарі, Сирці та Петрівці, де індекс якості повітря перевищив позначку 100.

Про це повідомив сервіс SaveEcoBot.

На кількох станціях у цих районах індекс CAQI (європейський індекс якості повітря) перевищив 100, що означає небезпечний рівень забруднення. Для точки на вулиці Турівській, 28 система показує статус “Стан повітря: небезпечно”.

Скрин з застосунку "Київ Цифровий"

Основною причиною став високий рівень озону (O₃) — газу, який біля земної поверхні є шкідливим для здоров'я і може подразнювати очі та дихальні шляхи.

Водночас загалом по Києву ситуація менш критична. За даними SaveEcoBot, станом на 11:00 4 серпня середній індекс AQI PM2.5 становив 61. Це американський індекс якості повітря, який у цьому випадку розраховують за концентрацією дрібнодисперсного пилу PM2.5 — дуже дрібних частинок, здатних проникати глибоко в легені.

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Показник 61 відповідає помірному рівню забруднення, який може викликати незначний дискомфорт у людей із підвищеною чутливістю.

У сервісі рекомендують пити більше води, не відчиняти вікна, стежити за самопочуттям і перевіряти якість повітря перед виходом на вулицю.

Додатково Український гідрометеорологічний центр попередив, що 4–6 серпня у Київській області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За прогнозом синоптиків, погодні умови сприятимуть виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Нагадаємо, на початку липня в Києві вже фіксували погіршення якості повітря. Тоді синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семіліт пояснював, що причинами стали продукти горіння після російського обстрілу столиці 2 липня та лісові пожежі, зокрема в Чорнобильській зоні відчуження. За його словами, покращити ситуацію мали дощі, а радіаційний фон залишався в межах норми.

У травні СБУ повідомила, що після російської атаки на Чернігівщині виявила уламки ракети Р-60 зі збідненим ураном, яку окупанти встановили на дрон типу "Герань-2". Біля уламків зафіксували підвищений рівень гамма-випромінювання, після чого бойову частину знешкодили та передали на зберігання як радіоактивні відходи. Експерти тоді наголошували, що найбільшу небезпеку становить контакт з уламками та можливий радіоактивний пил, однак про масштабне радіоактивне забруднення України не йшлося.