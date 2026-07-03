Погіршення якості повітря в Києві: синоптик назвав дві причини
Смог і запах гару, які кияни та мешканці області відчувають уже кілька днів, — це наслідок не лише масованого обстрілу міста 2 липня.
Задимлення спричинили одразу два фактори, розповів у розмові з "РБК-Україна" синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семіліт.
За його словами, першою причиною погіршення якості повітря, дійсно, є продукти горіння після влучень у Київ під час нічної атаки 2 липня. Але справа не лише в цьому.
Друга ж причина — триваючі лісові пожежі в екосистемах області, зокрема в Чорнобильській зоні відчуження.
"Наразі ми спостерігаємо погіршення якості атмосферного повітря в Києві та області загалом", — каже Семіліт.
За прогнозами синоптика, ситуація з повітрям має незабаром покращитися:
"Через наближення атмосферного фронту до території Київської області та міста Києва", — уточнив він.
Уже в п’ятницю, 3 липня, цей фронт принесе в Україну помірні дощі, які вимиють речовини, що зависли в повітрі.
Що стосується радіаційного фону, то, за словами Семіліта, станом на ранок сьогоднішнього дня він у межах норми.
Раніше повідомлялося, що найвищий рівень забруднення повітря сьогодні в Києві спостерігався у Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах Києва, а також у Броварському районі Київської області.
Крім того, у ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано випадки забруднення водойм.
Нагадаємо, чи загрожує Україні нове радіоактивне забруднення через російську зброю.
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