Ухудшение качества воздуха в Киеве: синоптик назвал две причины
Смог и запах гари, который киевляне и жители области ощущают уже несколько дней, — результат не только массированного обстрела города 2 июля.
Задымление спровоцировано сразу двумя факторами, рассказал в беседе с "РБК-Украина" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
По его словам, первой причиной ухудшения качества воздуха, действительно, являются продукты горения после прилетов в Киеве во время ночной атаки 2 июля. Но дело не только в этом.
Вторая же причина — продолжающиеся лесные пожары в экосистемах области, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.
"Пока у нас наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха в Киеве и области в целом", — говорит Семилит.
По прогнозам синоптика, ситуация с воздухом должна уже в скором времени улучшиться:
"За счет поступления атмосферного фронта на территорию Киевщины и города Киева". уточнил он.
Уже в пятницу, 3 июля, этот фронт принесет в Украину умеренные дожди, которые вымоют зависшие вещества их воздуха.
Что касается радиационного фона, что, говорит Семилит, на утро сегодняшнего дня он в пределах нормы.
Ранее сообщалось, что наиболее высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался в Киеве сегодня в Дарницком, Подольском и Шевченковском районах Киева, а также в Броварском районе Киевской области.
Кроме того, в ГСЧС информировали, что в результате обстрела есть факты загрязнения водоемов.
Напомним, грозит ли Украине новое радиоактивное загрязнение из-за российского оружия.
Также сообщалось, как война убивает Черное море.