Ухудшение качества воздуха в Киеве: синоптик назвал две причины

Смог и запах гари, который киевляне и жители области ощущают уже несколько дней, — результат не только массированного обстрела города 2 июля.

Задымление спровоцировано сразу двумя факторами, рассказал в беседе с "РБК-Украина" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По его словам, первой причиной ухудшения качества воздуха, действительно, являются продукты горения после прилетов в Киеве во время ночной атаки 2 июля. Но дело не только в этом.

Вторая же причина — продолжающиеся лесные пожары в экосистемах области, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Пока у нас наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха в Киеве и области в целом", — говорит Семилит.

По прогнозам синоптика, ситуация с воздухом должна уже в скором времени улучшиться:

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"За счет поступления атмосферного фронта на территорию Киевщины и города Киева". уточнил он.

Уже в пятницу, 3 июля, этот фронт принесет в Украину умеренные дожди, которые вымоют зависшие вещества их воздуха.

Что касается радиационного фона, что, говорит Семилит, на утро сегодняшнего дня он в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что наиболее высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался в Киеве сегодня в Дарницком, Подольском и Шевченковском районах Киева, а также в Броварском районе Киевской области.

Кроме того, в ГСЧС информировали, что в результате обстрела есть факты загрязнения водоемов.

Напомним, грозит ли Украине новое радиоактивное загрязнение из-за российского оружия.

Также сообщалось, как война убивает Черное море.