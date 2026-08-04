ДТП в Прилуках: полицейскую приговорили к 8 годам за гибель 6-летнего ребенка

4 августа Прилуцкий городской районный суд приговорил полицейскую к 8 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, в котором погибла шестилетняя девочка. Кроме того, ей на три года запретили управлять автомобилем.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Суд согласился с позицией прокуратуры и назначил максимальное наказание по этой статье.

Авария произошла 10 декабря 2025 года. Полицейская ехала на служебном Mitsubishi Outlander на вызов по поводу другого ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила женщину с шестилетней дочерью.

По данным прокуратуры, автомобиль двигался со скоростью около 51–55 км/ч, хотя на этом участке действовало ограничение 40 км/ч. На машине работали мигалки, но звуковой сигнал был выключен. Водительница не затормозила перед переходом и не пропустила пешеходов.

Эксперты установили, что аварии можно было избежать, если бы водительница соблюдала Правила дорожного движения. В результате наезда ребенок погиб, а его мать получила травмы средней тяжести.

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"Доказательства полностью подтвердили её вину. Суд согласился с позицией обвинения и назначил максимальный срок — 8 лет лишения свободы", — сказал заместитель генерального прокурора Виктор Логачёв.

Он добавил, что работа в полиции не освобождает от ответственности.

Полицейская признала свою вину лишь частично. Суд также обязал её выплатить потерпевшим 6 млн грн в качестве моральной компенсации.

Напомним, авария произошла 10 декабря 2025 года в Прилуках. Тогда служебный автомобиль полиции сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе. Шестилетняя девочка погибла, а её мать получила травмы.

После ДТП Национальная полиция начала служебное расследование и отстранила полицейских от исполнения служебных обязанностей. Расследование аварии поручено Государственному бюро расследований.

В день трагедии в сети также появилось видео с видеорегистратора, которое, по данным СМИ, передали отцу погибшего ребенка. Очевидцы утверждали, что служебный автомобиль ехал без включенного звукового сигнала и якобы пытался обогнать грузовик, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Эти утверждения распространялись в СМИ и социальных сетях.

Утром 9 июля 2026 года на трассе Киев—Одесса произошло ДТП недалеко от села Одаи Березовского района Одесской области. Там столкнулись грузовик MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего маршрутка перевернулась.

В результате ДТП погиб 15-летний пассажир микроавтобуса. Еще девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, были госпитализированы, а пятерым оказали медицинскую помощь на месте.