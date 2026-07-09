Серьезное ДТП в Одесской области: столкнулись грузовик и маршрутка, есть жертвы (фото, видео)

Сегодня, 9 июля, в Одесской области произошло крупное ДТП. В результате столкновения грузовика и маршрутки есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла утром на трассе Киев—Одесса недалеко от села Одаи Ширяевской общины Березовского района. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

На трассе столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате удара маршрутка перевернулась. Судя по фото и видео, Mercedes получил серьезные повреждения.

В результате ДТП погиб 15-летний юноша, который был пассажиром микроавтобуса. Еще девять пострадавших госпитализировали, шестеро из них — несовершеннолетние. Пятерым лицам оказали медицинскую помощь на месте аварии.

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В настоящее время начато расследование, и причины ДТП устанавливаются. На месте аварии работает полиция, а движение транспорта в направлении Одессы ограничено.

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Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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