Серйозна ДТП на Одещині: зіткнулися фура та маршрутка, є жертви (фото, відео)

Крупна ДТП сталася сьогодні, 9 липня, в Одеській області. Унаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки є загиблі та травмовані.

Аварія мала місце вранці на дорозі Київ-Одеса поблизу села Одаї, Ширяївської громади Березівського району. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

На трасі зіткнулися вантажний автомобіль MAN та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Унаслідок удару маршрутка перекинулася. Судячи з фото та відео, Mercedes отримав критичні ушкодження.

Унаслідок ДТП загинув 15-річний хлопець, який був пасажиром мікроавтобуса. Ще дев'ять постраждалих госпіталізували і серед них шестеро — неповнолітні. П'ятьом особам надали медичну допомогу на місці аварії.

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Наразі розпочато розслідування і причини ДТП встановлюються. На місці аварії працює поліція, а рух транспорту в напрямку Одеси обмежено.

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Відомості про аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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