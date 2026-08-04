ДТП у Прилуках: поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини

Прилуцький міськрайонний суд 4 серпня засудив поліцейську до 8 років ув'язнення за смертельну ДТП, у якій загинула шестирічна дівчинка. Також їй на три роки заборонили керувати автомобілем.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Суд погодився з позицією прокуратури й призначив максимальне покарання за цією статтею.

Аварія сталася 10 грудня 2025 року. Поліцейська їхала службовим Mitsubishi Outlander на виклик про іншу ДТП. На нерегульованому пішохідному переході вона збила жінку з шестирічною донькою.

За даними прокуратури, автомобіль їхав зі швидкістю близько 51–55 км/год, хоча на цій ділянці діяло обмеження 40 км/год. На машині працювали проблискові маячки, але звуковий сигнал був вимкнений. Водійка не пригальмувала перед переходом і не пропустила пішоходів.

Експерти встановили, що аварії можна було уникнути, якби водійка дотримувалася Правил дорожнього руху. Унаслідок наїзду дитина загинула, а її мати отримала травми середньої тяжкості.

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"Докази повністю підтвердили її вину. Суд погодився з позицією обвинувачення і призначив максимальні 8 років ув'язнення", — сказав заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Він додав, що робота в поліції не звільняє від відповідальності.

Поліцейська визнала вину лише частково. Суд також зобов'язав її виплатити потерпілим 6 млн грн моральної компенсації.

Нагадаємо, аварія сталася 10 грудня 2025 року в Прилуках. Тоді службовий автомобіль поліції збив жінку та дитину на пішохідному переході. Шестирічна дівчинка загинула, а її мати отримала травми.

Після ДТП Національна поліція розпочала службове розслідування та відсторонила поліцейських від виконання службових обов'язків. Розслідування аварії доручили Державному бюро розслідувань.

У день трагедії в мережі також з'явилося відео з реєстратора, яке, за даними ЗМІ, передали батькові загиблої дитини. Очевидці стверджували, що службовий автомобіль їхав без увімкненого звукового сигналу та нібито намагався обігнати вантажівку, яка зупинилася, щоб пропустити пішоходів. Ці твердження поширювалися в медіа та соцмережах.

Вранці 9 липня 2026 року на трасі Київ—Одеса сталася аварія поблизу села Одаї Березівського району Одеської області. Там зіткнулися вантажівка MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter, після чого маршрутка перекинулася.

Унаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мікроавтобуса. Ще дев'ятьох людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізували, а п'ятьом надали медичну допомогу на місці.