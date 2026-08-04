Эксосужденные смогут служить в ТЦК: Зеленский подписал закон о новых правах военнослужащих

В Украине вступил в силу закон о правах бывших осужденных, которые были мобилизованы в Вооруженные силы и прошли процедуру условно-досрочного освобождения, сообщили в Министерстве обороны. Отныне ексосужденные имеют такие же права, как и остальные бойцы ВСУ. Среди прочего, если у них проблемы со здоровьем, их могут отправить служить в территориальные центры комплектования. О чем говорится в законе, который вступил в силу с августа 2026 года?

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 15225, который урегулирует права бывших осужденных, говорится на портале Минобороны. При этом приводится позиция советницы главы Минобороны Любови Галаган, которая пояснила, что закон устраняет несправедливость, существовавшую в отношении этой категории военнослужащих. Уточняется, что такие бойцы отныне получили право на ежегодный отпуск, как и остальные бойцы ВСУ. В тексте законопроекта, ставшего законом № 4931-ІХ, говорится не только об отпусках, но и о переводе в другие части, а также о возможности службы в тыловых подразделениях и в ТЦК при наличии соответствующего заключения ВЛК.

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"Это важный шаг к тому, чтобы права военнослужащих были справедливыми и понятными", — процитировали Галагана на портале Минобороны.

В материале, прежде всего, отмечается, что закон вступит в силу после его публикации в официальных СМИ органов власти. На момент публикации новости на портале "Голос Украины" этого сообщения ещё нет.

Осужденные в ВСУ — служба в армии и ТЦК

На портале Верховной Рады размещен текст закона № 4931-ІХ, в котором речь идет о правах бывших осужденных. Тезис о возможности службы в ТЦК, а также в военных учебных заведениях, подразделениях обеспечения и т. п. указан в новой редакции пункта 24 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих".

Осужденные в ВСУ — условия службы в ТЦК и тыловых подразделениях в законе № 4931-ІХ Фото: Скриншот

Минобороны рассказало, какие права получили военнослужащие, поступивших на службу из тюрьмы, отслуживших год, и с которых сняли административный надзор:

ежегодный основной отпуск — продолжительность 15 дней. Также появилась возможность взять дополнительный семейный отпуск продолжительностью не менее 10 дней;

другие виды отпусков — отпуск при возвращении из плена (90 дней), декретный отпуск;

перевод в другие части — возможен после года службы в спецчасти, в которую мобилизуют бывших осужденных. Кроме того, если возникают проблемы со здоровьем, подтвержденные ВЛК, то можно перевестись на службу в "части обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения, подразделения логистики";

досрочное расторжение контракта — можно уволиться из армии при получении статуса инвалида или после освобождения из плена.

Отметим, что Фокус писал о бывших осужденных в ВСУ, о которых впервые заговорили летом 2024 года. СМИ рассказали о командирах нескольких подразделений, которые посетили колонии и рассказали заключенным о новых возможностях. Офис генерального прокурора сообщил, что в июле 2024 года подготовили около 4 тыс. обращений об условно-досрочном освобождении мужчин и женщин, решивших пойти в армию.

Напоминаем, что в июле появился репортаж из учебного центра подразделения "Шквал" ВСУ, где проходят подготовку бывшие осужденные. Между тем Фокус собрал информацию о пребывании в армии этой категории украинцев, которые могут оказаться в "второй тюрьме".