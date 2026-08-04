Ексзасуджені зможуть служити в ТЦК: Зеленський підписав закон про нові права військовослужбовців

В Україні почав діяти закон про права колишніх засуджених, які мобілізувались у Збройні сили та пройшли процедуру умовно-дострокового звільнення, розповіли в Міністерстві оборони. Відтепер ексзасуджені мають такі ж права, як решта бійців ЗСУ. Серед іншого, якщо у них негаразди зі здоров'ям, їх можуть відправити служити у територіальні центри комплектування. Про що ідеться у законі, який почав діяти з серпня 2026 року?

4 серпня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №15225, який унормовує права колишніх засуджених, ідеться на порталі Міноборони. При цьому наводиться позиція радниці глави Міноборони Любові Галаган, яка пояснила, що закон закриває несправедливість, яка існувала щодо цієї категорії військовослужбовців. Уточнюється, що такі бійці відтепер отримали право на щорічну відпустку, як решта бійців ЗСУ. У тексті законопроєкту, який став законом 4931-ІХ, розповідається не лише про відпустки, а й про переведення в інші частини та можливість служби у тилових підрозділах й ТЦК, якщо є відповідний висновок ВЛК.

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"Це важливий крок, щоб права військовослужбовців були справедливими та зрозумілими", — процитували Галаган на порталі Міноборони.

У матеріалі найперше наголошується, що закон стане чинним після того, як його опублікують офіційними медіа органів влади. На момент публікації новини на порталі "Голосу України" цього повідомлення ще немає.

Засуджені у ЗСУ — служба у війську та ТЦК

На поталі Верховної Ради є текст закону 4931-ІХ, у якому ідеться про права ексзасуджених. Теза про можливість служби у ТЦК, і також у військових навчальних закладах, підрозділах забезпечення тощо, вказана у новій версії пункту 24 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців.

Засуджені у ЗСУ — умови служби у ТЦК та тилових підрозділах у законі 4931-ІХ Фото: Скриншот

Міноборони розповіло, які права отримали військові, які прийшли в армію з в'язниці, відслужили рік і з них зняли адміністративний нагляд:

щорічна основна відпустка — тривалість 15 днів. Також стала можлива додаткова сімейна відпустка тривалістю не менш як 10 днів;

інші види відпусток — відпустка при поверненні з полону (90 днів), декретна відпустка;

переведення в інші частини — можливе після року служби у спецчастині, у яку мобілізують ексзасуджених. Крім того, якщо з'являються проблеми зі здоров'ям, підтверджені ВЛК, то можна перевестись на службу в "частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики";

дострокове розірвання контракту — можуть звільнитись з армії при отриманню статусу людини з інвалідності чи після звільнення з полону.

Зазначимо, Фокус писав про ексзасуджених у ЗСУ, про яких вперше почали говорити влітку 2024 року. Медіа розповіли командирів кількох підрозділів, які прийшли у колонії та розповіли ув'язненим про нові можливості. Офіс генерального прокурора повідомив, що у липні 2024 року підготували близько 4 тис. звернень щодо умовно-дострокового звільнення чоловіків та жінок, які вирішили піти у військо.

Нагадуємо, у липні з'явився репортаж з навчального центру підрозділу "Шквал" ЗСУ, у якому проходять підготовку ексзасуджені. Тим часом Фокус зібрав інформацію про перебування у війську цієї категорії українців, які можуть опинитись у "другій в'язниці".