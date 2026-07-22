Списують зошити: як засуджені насправді готуються до батальйону "Шквал" ЗСУ, — ЗМІ

В Україні існує навчальний центр для засуджених, які вирішили приєднатись до війська, розповіли медіа. Окрім звичайних "кримінальників", там є люди, які отримали вирок за самовільне залишення частини, але все ж повернулись до ЗСУ. Колишніх ув'язнених готують до служби у батальйоні "Шквал" 59 бригади. Як відбувається вишкіл та чи відповідають умови надпису на вході Welcome to hell?

Журналісти відвідали навчальний центр 59 бригади, у якій проходять військову підготовку колишні засуджені, ідеться у матеріалі медіа hromadske. Контингент, який тренують на спеціальній території за колючим дротом, — це колишні засуджені за крадіжки, розбій, продаж наркотиків, убивства, СЗЧ тощо. Медіа розповіли, які мотиви у новобранців, які вирішили в'язницю поміняти на військо, як їх навчають та як ставляться у ЗСУ.

Засуджені у ЗСУ — деталі

Медіа поспілкувалось з командирами навчального центру, на дверях якого попереджають про візит "до пекла". Один зі співрозмовників, старшина з позивним "Джоні", запевнив, що до людей тут ставляться з повагою і "дзеркально". Якщо бійці поводяться добре, то їх можуть заохотити, — відвезуть у сусідній населений пункт (подивитись футбол чи поплавати). Влаштовують інколи посиденьки з шашликами. Водночас, є особливі покарання. Серед них — відбирання телефона та закидання його дерево, колода довжиною 1 м, яку носять цілий день. Також є спеціальна "дошка пошани" при вході до штабу: це стіна з зошитами, у яких новобранців пишуть критичні вислови про себе, якщо "проштрафились".

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Засуджені у ЗСУ — покарання новобранців батальйону "Шквал" Фото: Громадське

Старшина також пояснив, як ставляться до людей, які пішли в СЗЧ з табору підготовки до "Шквалу". З'ясувалось, що таких людей не приймають назад, оскільки вони вже показали, чого насправді хочуть чи не хочуть.

"Військове керівництво та інструктори краще витрачатимуть ресурси на тих, хто дійсно хоче вчитись і воювати", — навело медіа слова Джоні.

Які умови в таборі для засуджених, які мобілізувались у ЗСУ

У статті розповіли, що навчальний центр — це група наметів, які стоять на певному майданчику, а навколо — паркан з колючим дротом. Військові пояснили, навіщо колючий дріт, — щоб колишні засуджені, які отримали умовно-дострокові звільнення, не тікали, і щоб їм ззовні не передавали наркотичні речовини та алкоголь. День починається з підйому о 6 год, після якого група новобранців іде на полігон та проходить базову військову підготовку. На момент візиту журналістів у таборі перебувало близько 45 бійців: 30 після сніданку пішли тренуватись, а 15 чекали нову партію новоприбулих, щоб склалась більша група для підготовки. Журналіст розповів, що роблять ті, хто залишився біля наметів. Наприклад, частина людей облаштовує територіб табору, частина — бігає по периметру, інші виконують фізичні вправи.

Засуджені у ЗСУ — фізичні вправи новобранців батальйону "Шквал" Фото: Громадське

Хто потрапив у батальйон "Шквал"

У матеріалі фігурують кілька військових — колишні засуджені, які вирішили приєднатись до війська. Серед них — "карманник", якому дали 5 років тюрми за крадіжку гаманця. Також помітили 50-річного сивобородого чоловіка, який, як з'ясувалось, відбував дев'ятирічний термін ув'язнення за навмисне убивство: з його слів, обрав армію, бо "тут уже вільна людина, а не зек". Ще один чоловік — військовий, якого мобілізували на вулиці, він брав участь в Курській операції, а потім утік з армії через конфлікт з командиром. Далі — грабіж, затримання за СЗЧ і тепер — батальйон "Шквал".

Засуджені у ЗСУ — новобранці батальйону "Шквал" Фото: Громадське

Журналіст "Громадського" розповів майже десяток історій нових бійців "Шквалу". Серед озвучених проблем — відсутність 25-денної відпустки, яка доступна будь-яким іншим бійцям ЗСУ. Медіа не озвучила ніяких скарг на насильство, від яких би потерпали новобранці — колишні засуджені. які приєднались до ЗСУ.

Зазначимо, Фокус списав про засуджених у ЗСУ, який у 2024 році мобілізували понад 12 тисяч, а потім кількість охочих стрімко упала. Представник громадської ради при Міністерстві юстиції України Олег Цвілий зауважив, що мотивація упала, оскільки людей відправляли у штурмові війська.

Нагадуємо, влітку 2025 року медіа розповіли, як засуджені воюють у спецпідрозділах ГУР Міноборони.