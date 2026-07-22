Списывают тетради: как осужденные на самом деле готовятся к службе в батальоне "Шквал" ВСУ, — СМИ

В Украине существует учебный центр для осужденных, решивших вступить в армию, сообщили СМИ. Помимо обычных "криминальников", там находятся люди, получившие приговор за самовольное оставление части, но все же вернувшиеся в ВСУ. Бывших заключённых готовят к службе в батальоне "Шквал" 59-й бригады. Как проходит обучение и соответствуют ли условия надписи на входе "Welcome to hell"?

Журналисты посетили учебный центр 59-й бригады, в которой проходят военную подготовку бывшие осужденные, говорится в материале СМИ hromadske. Контингент, который тренируется на специальной территории за колючей проволокой, — это бывшие осужденные за кражи, разбой, продажу наркотиков, убийства, незаконное хранение оружия и т. д. СМИ рассказали, какие мотивы у новобранцев, решивших променять тюрьму на армию, как их обучают и как к ним относятся в ВСУ.

Осужденные в ВСУ — подробности

СМИ пообщалось с командирами учебного центра, на дверях которого висит предупреждение о визите "в ад". Один из собеседников, старшина с позывным "Джони", заверил, что к людям здесь относятся с уважением и "зеркально". Если бойцы ведут себя хорошо, их могут поощрить — отвезти в соседний населенный пункт (посмотреть футбол или поплавать). Иногда устраивают посиделки с шашлыками. В то же время существуют особые наказания. Среди них — изъятие телефона и забрасывание его на дерево, бревно длиной 1 м, которое носят целый день. Также есть специальная "доска почета" у входа в штаб: это стена с тетрадями, в которых новобранцы пишут критические высказывания о себе, если "проштрафились".

Відео дня

Осужденные в ВСУ — наказание новобранцев батальона "Шквал" Фото: Громадське

Старшина также объяснил, как относятся к людям, которые ушли в СЗЧ из лагеря подготовки к "Шквалу". Выяснилось, что таких людей обратно не принимают, поскольку они уже показали, чего на самом деле хотят или не хотят.

"Военное руководство и инструкторы будут более эффективно расходовать ресурсы на тех, кто действительно хочет учиться и воевать", — привело СМИ слова Джона.

Каковы условия в лагере для осужденных, мобилизованных в ВСУ

В статье рассказали, что учебный центр — это группа палаток, расположенных на определенной площадке, а вокруг — забор с колючей проволокой. Военные объяснили, зачем нужна колючая проволока, — чтобы бывшие осужденные, получившие условно-досрочное освобождение, не сбегали, и чтобы им извне не передавали наркотические вещества и алкоголь. День начинается с подъёма в 6 часов, после чего группа новобранцев отправляется на полигон и проходит базовую военную подготовку. На момент визита журналистов в лагере находилось около 45 бойцов: 30 после завтрака пошли тренироваться, а 15 ждали новую партию вновь прибывших, чтобы собралась более многочисленная группа для подготовки. Журналист рассказал, чем занимаются те, кто остался возле палаток. Например, часть людей обустраивает территорию лагеря, часть — бегает по периметру, остальные выполняют физические упражнения.

Осужденные в ВСУ — физические упражнения новобранцев батальона "Шквал" Фото: Громадське

Кто попал в батальон "Шквал"

В материале фигурируют несколько военных — бывшие осужденные, решившие вступить в армию. Среди них — "карманник", получивший 5 лет тюрьмы за кражу кошелька. Также заметили 50-летнего седовласого мужчину, который, как выяснилось, отбывал девятилетний срок заключения за умышленное убийство: по его словам, он выбрал армию, потому что "здесь уже свободный человек, а не зек". Еще один мужчина — военный, которого мобилизовали на улице, он участвовал в Курской операции, а затем сбежал из армии из-за конфликта с командиром. Далее — ограбление, задержание за незаконное хранение оружия, а теперь — батальон "Шквал".

Осужденные в ВСУ — новобранцы батальона "Шквал" Фото: Громадське

Журналист "Громадского" рассказал почти десяток историй о новых бойцах "Шквала". Среди озвученных проблем — отсутствие 25-дневного отпуска, который предоставляется всем остальным бойцам ВСУ. СМИ не сообщило о каких-либо жалобах на насилие, от которого страдали бы новобранцы — бывшие осужденные, присоединившиеся к ВСУ.

Отметим, что Фокус сообщил о приговоренных в ВСУ, которых в 2024 году мобилизовали более 12 тысяч, а затем число желающих резко сократилось. Представитель общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилый отметил, что мотивация снизилась, поскольку людей отправляли в штурмовые войска.

Напоминаем, что летом 2025 года СМИ рассказали о том, как осужденные воюют в спецподразделениях ГУР Минобороны.