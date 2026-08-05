На место пожара прибыла ТЦК: украинка рассказала о скандальном инциденте (видео)

Девушка опубликовала видео в своем Instagram. По её словам, в их доме произошел пожар, но когда семья вызвала ГСЧС, на место происшествия прибыли сотрудники ТЦК вместе с полицией.

"Когда в 2 часа ночи случился пожар, мы стояли в панике и беспомощности. Каждая минута казалась вечностью, пока мы ждали пожарных… вместе с полицией на место прибыл сотрудник ТЦК. Возможно, это предусмотрено определенными процедурами, и я не знаю всех нюансов. Но я искренне не могу понять, зачем это было нужно именно в тот момент", — рассказала автор видео, которая в соцсетях подписана как Оля Ковальчук.

В какой области произошло это событие — неясно. Автор видео, пострадавшая от пожара, отметила в посте, что, вероятно, "по процедуре" сотрудник ТЦК должен сопровождать полицию, но он не остался в машине.

Відео дня

"Он вышел еще раньше полицейских и начал осматривать место происшествия. Учитывая то, как сегодня многие люди относятся к ТЦК, для меня это было совершенно неуместно. Неужели у людей, которые только что пережили пожар, действительно есть что-то важнее спасения их имущества? Именно это меня больше всего возмутило. Это был момент, когда людям нужна была поддержка, а не дополнительный стресс. Речь не о конфликте. Речь идет о человечности и уместности", — отметила девушка.

Позже она опубликовала видео, на котором показала, что пожар все-таки потушили и спасатели прибыли на место происшествия, но семья лишилась дома.

Семья вызвала спасателей, но приехали сотрудники ТЦК

Напомним, группа народных депутатов подготовила новый законопроект № 15459, в котором предлагается внести изменения в процесс мобилизации и в работу территориальных центров комплектования. Среди прочего, в законопроекте содержатся положения о том, что военнослужащим территориальных центров во время патрулирования запрещено надевать балаклаву и выключать нательную камеру.

А 30 июля Государственное бюро расследований начало масштабные следственные действия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине. Правоохранители проверяют возможные факты коррупции, превышения служебных полномочий и нарушения прав военнообязанных.